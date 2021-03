Cortan la luz por error a un guitiricense que precisa usar una máquina de oxígeno

Un matrimonio del municipio de Guitiriz denuncia que se encuentra sin suministro eléctrico desde este miércoles a primera hora de la mañana pese a contar con un bono social por ser el hombre una persona dependiente y que necesita estar conectado a una máquina de oxígeno. El corte se debió a "un error humano", tal y como le indicaron a la hija de los afectados cuando se puso en contacto con la compañía suministradora.

"Me llama mi madre llorando a la una del mediodía diciendo que llevan sin luz desde las siete y que el electricista le dice que no es una avería, que pasa algo con la compañía", relata la hija.

Tras toda una jornada de llamadas, gestiones y visitas a la oficina de Naturgy, en esta le dicen que allí no figura ningún usuario con esos datos, que lo hubo pero se dio de baja y que todo indica que "fue un error humano, que al hacer un cliente nuevo metieron el número del contador de mis padres y que la otra persona al ver que estaba mal lo dio de baja".

"No sabemos qué compañía fue la que le atribuyó el contador a otro por la ley de protección de datos pero alguien me lo tendrá que resolver porque mi padre está sin oxígeno. Además de que al ser un usuario de bono social, el cual vencía en enero pero renovamos en septiembre, por ley no se puede dar de baja", insiste la mujer.

Por ello, se puso en contacto con Barras Eléctricas, donde de momento solo tomaron nota de la incidencia y se encuentra a la espera de retomar las gestiones este jueves a primera hora en la oficina de Naturgy para tratar de solucionar la situación cuanto antes.

Mientras, sus padres pueden permanecer en su vivienda gracias a que les prestaron un generador. "Pero que estemos pasando por esto me parece aberrante", sentencia su hija.