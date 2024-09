Correos no Camiño Norte: Esther Aguiar amosa Vilalba

"É incrible o que move o Camiño", asegura Esther Aguiar, unha das carteiras da oficina de Correos en Vilalba que protagoniza o último vídeo da serie 'Consejos del cartero', a través da que Correos ofrece recomendacións turísticas e consellos aos peregrinos do Camiño de Santiago.

O resultado é unha peza de pouco menos de minuto e medio, na que Esther lembra algúns dos servizos que ofrece Correos para quen peregrina e que se poden consultar en www.elcaminoconcorreos.com, coma o transporte diario das mochilas, o envío de maletas ou paquetes a calquera punto da ruta ou un servizo de envío de bicicletas.

A carteira explica que houbo unha época na que eran eles mesmos quen lles prestaban o apoio aos peregrinos, pero que agora Correos conta cun persoal específico que, por exemplo, "recolle as mochilas nos albergues e lévaas a onde pidan os peregrinos".

Esther ten pendente facer ela mesma o Camiño, pero polo seu traballo, é moi consciente de todo o que significa. Na tempada que botou traballando en Sarria hai uns tres anos, foi testemuña directa do poder de atracción da ruta xacobea.

"Moitos que viñeron facer o Camiño acabaron comprando na zona", precisa, ao tempo que incide en que, aínda que non estea tan transitado, no Camiño Norte "cada vez hai máis peregrinos". A eles vai dirixida esa peza audiovisual que pode verse nas redes de Correos e que ela non dubidou en protagonizar ante a falta de voluntarios entre os compañeiros.

Moito por descubrir

"Dábame pena, porque é información para a xente", apunta Esther, que no vídeo fai de guía para presentar algunhas das riquezas de Vilalba: gastronómicas, coma o capón, o queixo de San Simón ou o roscón de améndoa; patrimoniais, coma a Torre dos Andrade ou a igrexa de Santa María; ou naturais, coma a área recreativa, o paseo fluvial do Madalena ou o Muíño do Rañego.

"Isto é precioso, é unha pena que os peregrinos non baixen aquí", di a carteira no Rañego, detallando que o proxecto se gravou en agosto, en só unhas horas. Nunca se puxera ante as cámaras, pero o equipo, "dúas chicas encantadoras", púxollo fácil e, aínda que tiña un guión, este non era ríxido, polo que podía usar as súas propias palabras.

A Esther parécelle importante contribuír a iniciativas deste tipo, que axuden a pór en valor unha zona. "Temos moitas cousas que non se coñecen, hai cousas que non se ven porque non se dan a coñecer e temos que valorar o que temos", precisa a carteira, que pon como exemplo a capela da Guadalupe, que "é preciosa" e pouca xente a visita, ou a igrexa de Abadín, "que tamén é moi bonita".

Deste concello chairego, concretamente da parroquia de Candia, é natural Esther, aínda que leva xa moitos anos vivindo en Lugo. Dende aí acode de luns a venres á oficina de Correos de Vilalba para facer o reparto do día.

Carteira en Muras

Nunha xornada normal, vai a Muras e a San Simón. Esa é a súa zona dende hai máis de dous anos, pero cando ten que axudar cubrir a baixa ou as vacacións dalgún compañeiro, como está a acontecer estes días, tamén percorre outras parroquias como Árbol, Lanzós, Samarugo...

"O día que menos quilómetros fago, anda polos 159, pero hai días de 170, 172....", explica Esther, á que lle encanta ser carteira, traballo no que comezaba no ano 1990, malia as horas que ten que pasar ao volante, as inclemencias meteorolóxicas ou o mal estado dalgunhas pistas.

"Con 16 anos quería conducir un camión", rememora rindo. E hai 20, animouse e sacou o carné: "Probei de camioneira, cun camión cisterna; é bonito, porque coñeces mundo e xente, pero é unha vida moi dura", lembra. Así que aparcou o camión e volveu a Correos, onde forma parte do persoal contratado e sente predilección por ir de aldea en aldea.

Preferencia polas zona rurais

"Gústame moito máis o rural que a cidade, nin punto de comparación, non hai présa, falas coa xente, tomas un café...", explica Esther, que non só leva cartas, notificacións ou o xornal, tamén medicamentos cando é preciso ou calquera outro recado que lle pidan e estea na súa man facelo.

Lembra o moito que a fixo pensar o caso dunha muller que tiña asignada unha coidadora. Ao ir por alí, atopounas ás dúas na porta e preguntoulles se non había nada que facer e a muller explicoulle que ela procuraba ter todo feito para que cando chegase a coidadora, tivese tempo para falar con ela.

"Hai xente que non ten coche, persoas maiores que están soas e necesitan falar... a soidade é unha enfermidade que non está diagnosticada e que non ten tratamento", razoa Esther. E segue encadeando historias do seu día a día, esas que descobre grazas ao seu traballo de carteira.