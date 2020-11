Correos aumenta el horario de atención y los servicios en la oficina de Meira

En plena pandemia y en una época en la que los servicios tienden a minimizarse o reducirse al máximo, Correos ha hecho una apuesta por la oficina de Meira, en la que acaba de ampliar el horario de atención al público y los servicios a los ciudadanos, una mejora que entró en vigor el pasado 1 de noviembre.

El objetivo de esta medida es "dar un mejor servicio" no solo a los vecinos de este municipio, sino también a los vecinos de A Pastoriza y Ribeira de Piquín, y obedece a una vieja reclamación del gobierno local meirego, tal y como recordó el alcalde, el socialista Antonio de Dios. "Este era un tema que xa nos preocupaba desde hai tempo e co que empezamos antes das ultimas eleccións municipais. Incluso o levabamos no programa electoral", recuerda el regidor.

El horario de la oficina de Meira pasa de ser de dos horas diarias —antes abría de 9.00 a 11.00— a tres horas y media, estando abierta al público de lunes a viernes de 10.45 a 14.15 horas.

En cuanto a la ampliación del servicio, hasta el pasado mes de octubre esta oficina —que sigue estando atendida por una persona— se dedicaba exclusivamente a la admisión de envíos. Actualmente, los vecinos pueden realizar otros trámites de utilidad como son el envío de burofax, telegramas, los giros nacionales e internacionales, pagar impuestos, satisfacer los tributos de la Diputación Provincial de Lugo, abonar los recibos de cualquier suministro, sanciones de tráfico, recargar móviles y comprar entradas para actividades de ocio o lotería, entre otros.

El alcalde de Meira mostró su satisfacción por esta mejora por parte de Correos y recordó las gestiones realizadas en los últimos meses, en los que mantuvo conversaciones con los directores de la entidad en Lugo y Madrid. "Agora hai unha oficina informatizada para toda a comarca, o cal era un compromiso do alcalde cos seus veciños e tamén cos dos outros concellos", manifestó De Dios.

OFERTA. Correos continúa diversificando su oferta en las oficinas postales, más allá de los centrados en admisión y entrega. La comercialización de la Tarjeta Correos Prepago Mastercard, no vinculada a ninguna cuenta bancaria, los acuerdos con diferentes instituciones para permitir el pago de sus tributos en la red de oficinas o las alianzas con empresas para promocionar entre los clientes su cartera de productos son algunos de los nuevos servicios incorporados recientemente.

Más de 404.000 visitas en nueve meses

Las 24 oficinas de Correos de la provincia recibieron 404.656 visitas durante los primeros nueve meses de 2020. En los meses más duros de la pandemia, hubo más de 82.500 visitas de personas para hacer gestiones esenciales.



Gestiones

El 62% de las visitas fueron para realizar envíos o adquirir otros productos y servicios y el 38%, para recoger envíos registrados y paquetes. Los productos de paquetería crecieron un 16,56% respecto al mismo periodo en 2019.