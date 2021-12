Corral, o neno das pombas co corazón de ouro, camiña xa polo Paseo dos Soños

O Miguel Anxo de Baamonde, un creador total, a arte en esencia, valedor de todas as criaturas, autor de obras que parecen milagres... O esplendoroso entorno do Muíño do Rañego de Vilalba quedou este sábado pequeno para acoller as agarimosas verbas que amigos e familiares lle quixeron dedicar ao artista chairego Víctor Corral, quen aos seus 84 anos entrou por todo o alto no Paseo dos Soños. E é que se as palabras en torno á súa obra foron fermosas, máis o foron as referidas á súa persoa, pois Corral, ademais de ser un artista único, é un home de todo corazón que namora a quen o escoita.

"Poeta, fotógrafo, ciclista, gaiteiro e, por suposto, escultor, Víctor é un creador total que coa súa obra estableceu unha perfecta comunicación coa natureza, por iso as súas obras transmiten vida. Realmente é un home único que crea escola e sobre todo, é o valedor de todas as criaturas coas que leva conversando desde que era neno", así comezou definindo ao homenaxeado Alfonso Blanco Torrado, coordinador de Xermolos, entidade organizadora do acto.

Ducias de persoas quixeron acompañar neste día especial ao begontés que se converteu no titular do XV Hectómetro Literario do máxico Paseo dos Soños vilalbés. Un paseo polo que xa camiñará por sempre da man da súa criatura máis prezada, unha pomba representada en bronce e deseñada por el mesmo sobre un monolito de granito tallado por Quijada.

Visiblemente emocionado, Corral, o "neno das pombas" tal e como o definiu Xulio Xiz -coordinador do acto-, quixo agradecer todas as mostras de cariño recibidas e recordou a especial relación que o une a estes animais alados desde que era un neno.

EMOCIÓN. "Cando era moi pequeno miña nai cocía o pan, e eu achegábame para pedirlle anacos de masa cos que deseñaba pombiñas que logo ensinaba pola aldea", dixo o homenaxeado, que, agarrado da man de súa neta Noemí -a quen lle confesou entre risas que se lle esquecera a "chuleta" mental que preparara- improvisou unhas palabras que encheron de emoción aos asistentes. Pois en vez de falar dos seus innumerables logros cunha obra espallada por todo o mundo, Corral demostrou o seu gran corazón cedendo o protagonismo á súa familia. "Quérolle agradecer todo ás miñas netas Noemí e Míriam, á miña muller Telvi, e á miña filla Belén, que con 47 anos segue sendo a miña nena e é o amor máis grande que pode existir", dixo o artista dirixíndose ás súas "rapazas".

Un amor e unha admiración correspondidos que a súa neta lle demostrou cun fermoso discurso. "Hoxe todos vos homenaxeades a meu avó pola súa obra, o seu labor, a súa dedicación á súa terra e a Deus, pero para nós é moito máis. El ensinounos o amor de moitos xeitos: á natureza, a Deus, á arte e, sobre todo, á familia por riba de todo. Del aprendemos que é un galego de fe, unha persoa con alma, traballadora, larpeira, un pillabán con coraza de guerreiro e mans fortes e curtidas de labranza. E ten, ante todo, un corazón de ouro sempre cheo de morriña polos seus. É o artista que o ten todo co máis grande corazón, e nos temos ao mellor modelo de avó, pai, esposo, creador e home. Grazas meu rei por existir", rematou Noemí cun profundo aplauso de todos os presentes.

O ARTISTA. Na xuntanza houbo palabras tamén para a faceta profesional "dun creador cun selo de identidade de seu que chegou a entender que todos os materiais, ata o máis insignificante, poden ter expresión propia", destacou Xosé Val Díaz, Valdi, escultor de Castroverde. "Un home que entrega de cheo a súa enerxía, por iso ás veces custa saber onde acaban as súas mans e comeza a uz ou o carballo", engadiu nun escrito lido por Xiz o pintor Eduardo Pérez Baamonde -ausente por motivos de saúde-.

"O noso artista máis senlleiro e fillo predilecto que leva o nome de Begonte por todos os rincóns do mundo", en palabras do alcalde begontés, José Ulla; e "un creador de vida", como o definiu a alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro.

Para finalizar a homenaxe, Víctor Corral, arroupado pola súa familia e amigos e acompañado pola música de Raúl Galego e Mero, dirixiuse á beira do río Magdalena para descubrir o monolito na súa honra coroado pola pomba coa que se volverá eterno no paseo máis máxico de Vilalba.