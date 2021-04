Coreografías con premio a través das pantallas

Levan moitos meses sen adestrar, sen montar coreografías, sen poder xuntarse parar gozar da súa paixón compartida pola danza, pero aínda así, as alumnas da escola de Movemento de Vilalba non perden a ilusión nin as gañas de esforzarse, como probaron no I Concurso Online da entidade, no que as medallas foron deseñadas polo centro ocupacional vilalbés.

A coreógrafa Clara Pérez, xurado en moitos certames de danza, e o bailarín italiano Fernando Marino, habitual en videoclips, encargáronse de cualificar as propostas, tendo en conta aspectos coma a técnica, a interpretación, a creatividade ou a execución final.

Na categoría Baby, Olivia gañou o ouro, seguida de Anxo e de Noa. En Mini, Carla e Laura, Nuria e Paula e Lara e Sabela foron as premiadas e en Children dominaron Jimena, Paula, Mariña, Catuxa e Irene. Mariña foi prata e Aroha e Irene, bronce. Carla e Lucía levaron o ouro en Junior e Carla, a prata. Ademais, houbo mencións especiais para Olivia LB (bailarina revelación), Carla e Laura GR (expresividade e ritmo) e Carla MC e Lucía (mellor interpretación).