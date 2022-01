Corchos para erguer templos

Xubilouse hai anos pero non deixou a súa profesión, aínda que a adaptou a un mundo de miniatura e cambiou os tradicionais ladrillos por corchos de botellas. O begontés Javier Gómez, coñecido como O Minuto, constrúe dende hai pouco máis dun ano templos feitos cos tapóns de botellas. E fai réplicas de calquera igrexa.

"A primeira que vendín foi a de Saavedra, hai moita devoción cos Milagres", explica este albanel begontés de 70 anos, un artista completamente autodidacta que fai de arquitecto e construtor dos seus propios deseños.

"Vendín moitas xa. Da que me pidan vou vela, fago un debuxo e apunto onde están as ventás, o campanario, cal é a forma... porque cada unha é diferente", di, mentres enumera as réplicas dos seus pequenos templos de corcho: Santalla, Santa María do Castro, Donalbai, San Vicente, Virís, a dos Remedios de Ladra...

"Vendín a capela de Ximarás tamén de aquí de Begonte e de Vilalba pedíronme San Xoan de Alba e A Torre", indica un home que aprendeu a facer igrexas como de novo empezou a facer cestas, unha afección que aínda mantén.

"Traballei na construción, case todo por aquí cerca, máis ben reformas", di. E bota a vista atrás. "Cando era chaval aprendín a facer as cestas sen máis, cando ía gardar as vacas dáballe cun coiteliño e foron saíndo", di. Tanto que actualmente recoñece ter "boas clientas".

O seu funciona polo boca a boca porque a primeira vez que participou nunha feira foi en dedembro, no Mercado de Nadal que organizou o Concello de Begonte.E alí os seus deseños foron todo un éxito e unha das paradas obrigadas de nenos e maiores.

Entre as súas propostas hai cestos tradicionais, cestas de modelos e formas diferentes, incluso de varios pisos, hórreos, pallozas... e as igrexas de corcho, o que máis chama a atención. "Á xente gústanlle, pídenmas para poñer na casa", di este albanel reconvertido, que desfruta coa súa nova afección e coa resposta da xente.

De cada templo primeiro fai a estrutura e despois coloca os corchos todo o arredor das paredes e dos teitos. Cada igrexa leva unha media de 120, "o que veñen sendo 240", matiza, porque traballa con eles partidos á metade.

"Non traballo seguido e hai que ir esperando que seque pero levarame dous días cada unha", di. As pezas, que vende a 50 euros cada unha, levan dentro un altar "e a santiña dentro", destaca. E fóra todas teñen as campás colocadas, case listas para tocar.