Corbelle reparte 400 racións de empanada de mazá e catro metros de bolo preñado

As festas do San Bartolo, na parroquia vilalbesa de Corbelle, volveron ter dous protagonistas indiscutibles: a empanada de mazá e o bolo preñado nas súas versións máis extremas, que chegaron ao campo no remolque dun tractor.

Unha macroempanada de 2x2 metros, realizada 45 quilos de mazás e 15 quilos de azucre, deu para repartir un total de 400 racións entre os asistentes á verbena deste venres. Ademais, o menú estivo acompañado por dous bolos preñados de dous metros de longo cada un con 104 chourizos no seu interior. En total, cifran desde a panadaría, nada máis e nada menos que 40 quilos de fariña invertidos e catro horas de preparación, máis unha hora de cocción no forno para que todo quedara no seu punto.

Empanada e bolos preparados pola panadaría Martiñán. S.IGLESIA

A idea xurdiu xa no ano 2019 da man da actual comisión de festas, formada por Mari Rodríguez, Mary Rego e Ana Carballeira. Unha iniciativa freada en seco por mor da pandemia, pero nacida para perdurar no tempo, polo que agora o obxectivo é repetir o vindeiro ano. Desde a comisión e desde a panadaría non dubidan en aceptar o reto.