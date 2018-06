Convocan manifestaciones contra el auto de La Manada en As Pontes y Lugo

Diferentes asociaciones feministas han convocado para este jueves manifestaciones en distintas localidades gallegas después de que la Audiencia Provincial de Navarra haya decretado que los integrantes de La Manada puedan abandonar la prisión tras pagar una fianza de 6.000 euros.

La Marcha Mundial das Mulleres pide salir "á rúa contra a Xustiza patriarcal". El organismo ha convocado varias protestas en la comunidad: este jueves se celebrará una manifestación en As Pontes (21.00 en la Praza do Hospital) y el viernes en Lugo (20.00 en la Praza do Concello).

También habrá manifestaciones este jueves a las 21.00 en Santiago (Praza 8 de Marzo), A Coruña (Obelisco), Ourense (Praza Maior) y Ferrol (Juzgados). A las 20.30 está convocada en Pontevedra, en la Audiencia Provincial.

El viernes las protestas continúan a las 21.00 en Noia (Praza do Concello) y Vigo (Farola de Urzáiz).