Convocado o VI Certame de Poesía Torre de Caldaloba, cun premio de 1.500 euros

O Concello de Cospeito e a Asociación Recreativa e Cultural San Martiño de Pino, en colaboración coa Xunta de Galicia e con Culturalia GZ, promoven a sexta edición do Certame de Poesía Torre de Caldaloba, cuxo prazo de presentación de traballos estará aberto ata o día 22 de outubro.

A concelleira de Cultura cospeitesa, María José Paredes, lembrou que o concurso conta cunha única categoría aberta á participación de persoas maiores de 16 anos, que optarán a un primeiro premio de 1.500 euros e á publicación do poemario, recompensa da que tamén se beneficiará quen obteña o segundo premio. En ambos casos recibirán ademais unha figura conmemorativa e un diploma.

Acompañada da tamén concelleira Elena Veiga, da secretaria da asociación de Pino, Esther Braña, e de Martiño Maseda, de Culturalia GZ, Paredes detallou que os traballos, orixinais e inéditos, cunha única proposta por autor -non poden presentarse os gañadores das dúas últimas edicións celebradas-, deben estar escritos en galego, con temática e estilo libres e unha extensión entre 300 e 600 versos. As bases completas do certame pódense consultar na web municipal e nas redes sociais das entidades convocantes.

Un xurado composto por persoas "de recoñecido prestixio no ámbito literario" encargarase de evaluar todos os poemarios recibidos e o seu ditame farase público o 22 de novembro, mentres que a entrega de premios se levará a cabo nun acto público o día 2 de decembro.

O Certame de Poesía Torre de Caldaloba convócase co obxectivo de "poñer en valor este monumento histórico, promover a súa conservación e, asemade, fomentar a creatividade e estimular a creación poética", lembrou a concelleira de Cultura na presentación desta nova edición do concurso, facendo fincapé ademais no seu desexo de contribuír á difusión da lingua e da cultura galegas.

Os organizadores do certame literario tamén prevén presentar antes de que acabe este ano a publicación das obras galardoadas na quinta convocatoria, na que o italiano Maurizio Polsinelli se facía co primeiro premio grazas ao poemario "Cartografía dos tránsitos", mentres que o traballo 'Caeiro', de Mercedes Rodríguez Bolaños, era recoñecido co segundo premio.