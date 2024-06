Conversas con Víctor Corral e María Xosé Lamas

"Queremos crear unha escola de teatro municipal". Era a declaración escollida pola mesma que asina estas liñas para titular a entrevista á vilalbesa María Xosé Lamas, directora por aquel entón do Centro Dramático Vilalbés, dende o que levaba máis de 20 anos poñendo en valor o mundo do teatro na capital chairega.

Ao pedirlle que formulase un desexo para o teatro, non o dubidaba. De feito, xa estaban a traballar no proxecto. Que Vilalba tivese unha escola de teatro municipal. Presentáranlle a idea ao Concello e este, contaba María Xosé, acollera a proposta con "moito interese".

E o desexo tornou realidade. Vilalba puxo en marcha unha Escola Municipal de Teatro que tivo altos e baixos, pero que se mantén viva e que para María Xosé é non só "necesaria", senón máis ben "imprescindible", porque complementa a moita oferta que hai doutras disciplinas, coma o deporte ou a música, e porque en Vilalba este "sempre foi un xénero moi cultivado".

"A miña mamá, que ten 87 anos, lembra as veladas nas aldeas, nas que collían unha obra e a representaban, era bonito", conta, e incide en que Vilalba "había moito amante do teatro e sempre tivo moito arragio, sempre houbo un querer especial polo teatro".

Igual que o que ela tiña e ten, malia que a posta en marcha desa ansiada Escola Municipal de Teatro, con grupos de pequenos e de maiores, acabase por traer a despedida de Lamas das táboas.

Últimas funcións

O CDV representaba en 2006 Pepa a Loba, de Vicente Piñeiro, e esa peza "foi o último que fixo o CDV". As secuelas dun accidente de tráfico e a existencia finalmente dunha alternativa da que ela foi cofundadora fixo que dese un paso a un lado e optase por dedicarse a outras cousas "que non me costasen tanto esforzo", se ben recorda que "os primeiros anos da escola estiven moi pendente".

"Bótalo de menos?", sería a pregunta de rigor 18 anos despois. E na resposta María Xosé non dubida: "Moito, non o traballo que conleva, pero si as táboas, o estar actuando, o gusanillo cada vez que vexo unha peza... aínda que o suplo con outras cousas, en mesas redondas, recitais, presentando actos...". E escribindo, novela, poesía e tamén teatro, coma a peza Un corvo en Caldaloba, que foi o primeiro libreto que publicou. Seguro que non será o último e aí estará A Chaira para contalo.

Aquel neno da aldea

Igual que estivo para o escultor Víctor Corral, do que Xosé Neira Vilas escribía: "O rapaz galego que riscaba pedriñas no monte cando levaba o gando a pacer é hoxe un creador pleno, transcendental, universal...".

Dende a súa emblemática Casa Museo, esa que agarda para volver abrir as súas portas e compartir co mundo cada recuncho, tal e como o facía o propio Víctor naqueles interminables paseos nos que mergullaba o visitante na súa unión coas artes que nacía, contaba el mesmo, "de neno, porque cando era rapaz xa cortaba as camisas polo peto ao andar sempre coa navalla, cavilando en que facer".

Primeira obra de Víctor Corral, a igrexa de Baamonde nunha lousa. EP

Con só dez anos, en 1947, gravara a igrexa de Baamonde nunha lousa que botaría 40 anos tirada no monte, ata que un señor a atopou e lla deu. Coma o propio Víctor, que emigrou a Barcelona, Madrid ou Xenebra e fixo obras comerciais, "que son as que che dan para vivir", para logo volver a Begonte, ao seu fogar a Baamonde, a lousa atopou a maneira de estar nesa casa museo que erguería o ropio artista, xurdida da "necesidade de ter un lugar no que deixar parte da miña obra, coma as miniaturas, e ir gardando de cada etapa unha ou dúas obras".

E tratasen do que tratasen, en todas pervive o seu inquebrantable espírito: "A arte, con tal de que sexa arte, pódese dedicar ao que sexa. A arte é mensaxe, é poesía. Coa arte pódense denunciar a desigualdade e as inxustizas que hai na vida".