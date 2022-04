Contos da avoa para Paula

Re e Ru son dúas fermosas ras que viven tranquilamente nun regato. Croan libres e felices pero a súa tranquilidade vaise ver interrompida por un suceso inesperado que cambiará o transcurso da historia. A pontesa Gena Hernández é a artífice que dá vida a estes dous animaliños. Un relato que podería ser o argumento dun conto para nenos máis, pero que naceu grazas ao inmenso amor dunha avoa pola súa neta.

Sen experiencia previa no mundo literario, e aos seus 71 anos, Gena propúxose agasallar á pequena Paula, de apenas doce meses de idade, cunha obra literaria feita coas súas propias mans. "Eu agora estou xubilada e a única profesión que teño, e da que estou máis orgullosa, é ser avoa", bromea.

O argumento xurdiu durante un obradoiro de escritura que se celebrou na vila. "Nunha das clases mandáronnos crear un conto e eu acordeime dunha película que me gustaba chamada Selva esmeralda, cuxo argumento vai duns estadounidenses que queren construír unha presa moi grande no Amazonas. Na zona onde a van facer vive unha tribu que se opón a este proxecto e invoca a un espírito que consegue que tódalas ras que alí viven croen tanto que logran derribar a presa. E de aí xurdiu a aventura do meu conto", conta a pontesa, quen confesa que unha vez elaborada a historia quedou gardada nun caixón.

"Cando escribín o relato para min foi un exercicio máis dentro do obradoiro de escritura, pero tempo despois fun avoa. A miña neta Paula naceu hai un ano en Alemaña, onde vive meu fillo, e acordeime de facerlle un conto para ela e tamén para os nenos da miña familia", explica.

Unha ilustracióin do relato. V. BRAN

Así, propúxose darlle un título sinxelo e orixinal. "Quería facelo en galego, as protagonistas eran dúas ras, entón xoguei coas vogais e sairon Re e Ru", comenta Hernández que aínda que non tiña experiencia previa no mundo literario, a excepción dalgúns versos que lle gusta escribir cando está inspirada, si que tiña práctica na pintura porque debuxa cadros de arte abstracto. "Foi a miña amiga Sonia Sueiro, tamén pintora, a que me animou a facerlle as ilustracións ao conto e púxenme mans á obra", apunta.

Precisa que non foi sinxelo darlle vida ao mundo de Re e Ru con acuarelas, pero con moita paciencia, constancia e a axuda de varias amigas logrou o seu obxectivo. "Unha vez rematado quedou un conto de 20 páxinas ao que lle rexistrei o ISBN e leveino a unha tenda de fotografía", di Gena.

Unha vez feito realidade repartiuno entre os rapaces da familia e levouno á biblioteca municipal para poñelo á disposición dos nenos do pobo. Á súa neta Paula envioulle un exemplar máis especial cun tamaño máis grande. "Todos me dixeron que lles gustou. Bueno, a miña netiña cun ano aínda non o sabe ler, terei que esperar a que sexa máis grande para que me diga que lle parece", engade entre risas.

Pero o conto tivo máis éxito do esperado, e Gena xa esgoutou os 32 exemplares que imprimiu e ten outra ducia encargados. "Moitos coñecidos con nenos querían ter un exemplar e funos regalando todos", sinala. A pontesa recoñece que crear en solitario un conto "foi un reto" do que se sinte satisfeita e a experiencia gustoulle tanto que xa traballa en outro do que xa ten o texto e está deseñando as imaxes con pinturas acrílicas.

Polo momento Gena Hernández descarta levar os exemplares a unha editorial, pero quen sabe se nun futuro se anima a probar sorte e os contos que naceron para agasallar á pequena Paula chegan aos fogares doutros nenos para que poidan desfrutar tamén de dúas obras que viron a luz grazas ao infinito amor dunha avoa pola súa neta.