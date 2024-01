Xela, a superheroína de aldea: un conto para sensibilizar

Reivindicar a conservación do territorio e da lingua e poñer en valor a paisaxe e a biodiversidade son os piares nos que se sustenta Xela, a superheroína de aldea, un conto infantil creado como ferramenta educativa por Inma Soto Iglesias, educadora ambiental de Ourense e afincada en Miraz (Xermade) dende hai seis anos.

Case o dobre, doce, son os que leva traballando na sensibilización ambiental a través de charlas ou roteiros guiados e interpretados. "Chegou un momento no que me din conta que tiña que cambiar de estratexia para chegar á infancia. Que se aprende mellor se se desfruta", explica a autora, sobre o xerme dunha historia na que tamén ten a súa pegada o seu pai, que lle transmitiu esa sensibilidade pola natureza e a vida na aldea de Castroverde (Ourense) á que regresaban sempre os seus recordos máis felices.

Pero tamén foi clave para lanzarse á aventura editorial o confinamento. "Foi naquel momento cando estiven máis preto de varios sobriños e das veciñas de Miraz e comprendín a vantaxe que tiñan de vivir no rural", conta Inma, que decidiu crear a Xela como unha nena "espelida, valente, creativa e de aldea, que falase en galego e fose un referente para todos eses nenos, que lles servise de homenaxe", explica, mentres abunda noutros obxectivos que se marcou

"Quería trasladar a riqueza que temos, dala a coñecer, axudar a sentirnos fachendosos", engade, confirmando que co libro logrou dispoñer "dunha ferramenta para entrar nas aulas dunha maneira máis amable e divertida", ademais de iniciar un camiño de aprendizaxe persoal cun golpe de autoestima final.

"Necesitaba afianzar quen era e ser valente como Xela, así que apostei por autoeditar o conto, o que me permitiu descubrir moitos conceptos que descoñecía dentro do mundo editorial", explica Inma, quen viaxa entre recordos a aqueles primeiros pasos dubitativos nos que decidiu facer unha pequena tirada de 300 exemplares para ir deixando nos centros educativos que visitase e para que os profesores puidesen seguir traballando da man de Xela.

Inma, que xa ten en mente unha segunda parte, apostou pola autoedición, e con tres tiradas chegou aos 1.200 exemplares

"Xa me parecía unha cantidade bastante, pero despois entre os colexios, a familia e os amigos fixen unha segunda tirada de 400 e logo chegou unha terceira de 500", conta, sobre as cifras de éxito acadadas pola superheroína, que fixo paradas en moitos centros educativos de Ourense, na biblioteca de Xermade, na libraría Biblios de Lugo ou no mercado de abastos da capital chairega nunha iniciativa promovida pola Estruga.

"Gustaríame levala tamén polos colexios de Vilalba ou As Pontes", di Inma, que xa fixo algúns contactos neste sentido, e ten data para unha nova contada en Narón, o 31 deste mes, co programa de Apego do Servizo de Normalización Lingüística.

E seguirá ofrecendo novas historias nunha segunda entrega que xa está dando voltas na súa cabeza e na que acompañará a Xela "no rastrexo de pegadas e indicios de fauna para coñecer mellor os animais salvaxes cos que compartimos territorio", explica, confirmando que tamén manterá a alianza con Clara Cerviño, a ilustradora científica e bióloga que lle deu cor a esa nena viva que xa conquistou centos de corazóns.