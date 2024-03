Cóntame un conto: patrimonio oral de maiores e de pequenos

Balbina só tiña un libro de nena que aínda conserva "con todo o coidado" na súa casa do Carballal de Parga. Un volume pequeniño, deses "de peto", que trouxera seu pai cando lle tocou ir "á guerra a África". Líao cando "ía coas vacas". A Balbina sempre lle gustou moito ler, mais agora, aos seus 89 anos camiño de 90, os problemas de vista non lle permiten facelo como quixera. Non é que lle faga falta. É quen de recitar de memoria cada un dos contos daquel libriño, igual que as noticias, polo xeral sucesos tráxicos, que recollían as follas informativas que se repartían na feira de Parga.

Balbina, con María, xogando as cartas. C.PÉREZ

A avoa María encheu de todo tipo de historias a infancia de Antonio. Era a narradora oficial da casa, e tamén de fóra dela. "Chamábana para que fose aos velatorios contar contos", lembra Antonio, de 73 anos e veciño de Guitiriz, que fala con especial cariño daquel relato dos paxariños que nunca foi quen de aprender de memoria: "Dicíaos todos, empezaba polos máis grandes e acababa polos máis pequeniños, ou ao revés".

Antonio, cos nenos. C.PÉREZ

Os dous, Balbina e Antonio, recuperaron algúns deses contos de sempre —ela, o da cigarra e a formiga e o da pava; el, o do mosquito no viño e o das estacións— nunha visita ao Ceip Santo Estevo de Parga, onde participaron na gravación dun programa de Radio Parga xunto con alumnado do centro, co que tamén compartiron tempo de lecer.

Obdulia, xogando. C.PÉREZ

"Ás cartas xogo, pero este xogo non o coñecía", explicaba Obdulia, veciña dos Vilares de 81 anos, logo de que os seus pequenos compañeiros de partida lle explicasen as normas do Piou Piou. E a alumna foi moi aplicada: "Gañei as dúas partidas, porque me ensinaron a xogar".

Pepe, cos nenos xogando. C.PÉREZ

Antes de amosar a súa habelencia coas cartas, Obdulia pasara tamén polos micrófonos da radio para contar a historia da pega e do raposo, un relato que non aprendeu de nova. "Non me acordo dos contos de antes, eramos moitos (aclara que eran once irmáns) para se poñer con contos con nós", lembra quen agora si tivo tempo para gozar desta xornada interxeracional na que tamén participaron José, que narrou o conto do rato do monte e do rato do muíño, e Pepe, que lle axudaba a Antonio a repartir os agasallos (un lapis customizado) para cada un dos máis de 50 escolares do centro.

José contando un conto na radio. C.PÉREZ

Balbina, Antonio, Pepe, José e Obdulia son usuarios do centro de día Casa do Capataz de Guitiriz e acudían a Parga ilusionados e tamén "coma un flan", como confesaba Antonio, acompañados da terapeuta ocupacional María Vázquez e de Isabel Río, para sumarse ao proxecto Cóntame un Conto, promovido polo Museo do Pobo Galego e ao que este curso se uniu o Ceip Santo Estevo xunto a outros nove colexios e institutos de Galicia, entre eles o IES Río Cabe de Monforte.

Reparto de agasallos. C.PÉREZ

"Trátase de buscar contos tradicionais galegos e nós estamos traballando en varios sentidos, preguntando por contos nas casas, visitando persoas maiores da zona e temos tamén a axuda de Alfonso de Xermolos (acudiu tamén ao centro coincidindo coa visita dos usuarios do centro de día)", detalla o director do colexio, Rubén Iglesias. Todo o recompilado vaise gravando e logo remitirase ao Museo do Pobo Galego, para que o integre no Apoi (Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade).

Agasallos para o alumnado. C.PÉREZ

Mais se alguén ten curiosidade e quere escoitar este programa gravado no estudo de radio da biblioteca e no que tamén participaron os escolares Álex e Luis, como presentadores, e Dani, Aroa, Antía, Cristian, Aroha, Lía, Claudia, Iván e Olalla contando contos, pode facelo en Spotify.

Gravación do programa de Radio Parga. C.PÉREZ

Esta iniciativa é unha vía máis de establecer vínculos coa comunidade "e non traballar entre catro paredes", destaca Rubén, incidindo en que este é o obxectivo de moitas das actividades que se fan no colexio, sobre todo nun ano tan especial coma este, no que festexa o seu 50 aniversario.

Proxecto artístico

E ese propósito é tamén o que se persegue coa outra visita que completou esta xornada de intercambio, a dos artistas Pamen Pereira, con raíces na parroquia guitiricense de Santa Cruz, e Che Marchesi. Os dous presentaban en conxunto un proxecto artísico á convocatoria Art for Change da Fundación La Caixa, a través da que se busca patrocinar iniciativas que teñan un impacto social e se desenvolvan en colaboración co lugar onde se empracen.

Che e Pamen explícanlles aos nenos a súa idea. C.PÉREZ

Acadaron o seu apoio grazas a Historia do Futuro, Memoria na Pedra, unha idea para desenvolver no rural galego, concretamente na parroquia de Santa Cruz. Teñen claro que usarán madeira, auga e pedra como materias primas (están en contacto co Concello de Guitiriz, con Ingemarga e con Finsa para establecer colaboracións) e agora traballan para decidir que farán e onde o farán (barallan cinco posibles localizacións, como muíños, o contorno da igrexa, o rego de Porta Senra...), contando para concretalo coa opinión da veciñanza, para logo materializar unha obra que perdure e sexa apreciada.

"El objetivo es hacer algo que aporte", di Che, mentres Pamen insiste en que "o que se faga, farase en coordinación cos veciños, nós somos os catalizadores". No marco desa ronda de consultas, acudiron ao colexio de Parga, tanto para escoitar os contos dos avós (Pamen confesa que se emocionou en varios momentos da gravación do programa de radio) como para recibir o feedback dos nenos.

Debuxando para Pamen e Che. C.PÉREZ

Tras unha pequena introdución do seu traballo, pedíronlles que tratasen de recoller nunha ilustración a súa experiencia ou as súas sensacións coa visita de Pepe, Obdulia, Antonio, José e Balbina, uns debuxos do máis variado que logo mirarán de incluír na súa proposta final. E confían en que, cando finalmente estean executando a súa obra, os nenos do Ceip Santo Estevo de Parga poidan acudir a velos traballar e sexan testemuñas do proceso de creación dunha peza "que refleje la memoria histórica y también actual, para el futuro"·. E é que como Che e Pamen, din, eles, os nenos e as nenas, son a "memoria do futuro". Os narradores do mañá.

Os usuarios do centro de día, con Rubén, María e Isa. C.PÉREZ

Conmemoración do Día da Narración Oral nas bibliotecas

Os concellos de Guitiriz, Muras, Vilalba e Xermade, a través das súas respectivas bibliotecas, uníronse nunha iniciativa para conmemorar o 20 de marzo, Día Internacional da Narración Oral. Dende cada unha das instalacións culturais convidaron á veciñanza maior de 65 anos a facer unha gravación contando algún relato que coñeceran dende sempre. Moitas destas historias xa están dispoñibles nas respectivas redes sociais, pero dende a biblioteca Casa Habanera de Guitiriz, impulsora desta convocatoria, indican que aínda haberá máis nos vindeiros días.

Ao longo da pasada semana foron varios os veciños que mandaron os seus vídeos á biblioteca municipal Casa Habanera de Guitiriz, narrando non só contos, senón tamén recordos de infancia e outras historias de antes. Tamén houbo quen prefiriu pasar polas instalacións para deixar o seu relato e aínda se farán novas gravacións, contando cos usuarios do taller de memoria. Manuel Castro Santamariña, natural de Guitiriz e asentado en Vilalba, Carmen e Antonia da Paderna (Labrada), Julio do Avenida e María Sofía Ramos Souto son os que xa colaboraron coa iniciativa a través da Casa Habanera.

Na biblioteca pública municipal de Vilalba optaron por poñerse en contacto con catro veciñas da localidade para que elas achegasen as súas historias (ou cantigas), que se gravaron na propias instalacións e das que xa se pode ver unha escolma nas redes sociais municpiais, mentres que o vídeo íntegro se proxectou o propio día na biblioteca. As narradoras que prestaron as súas voces foron María Xosé Lamas, Pilar Maseda, Marisé Roca e Mercedes Ferreiro.