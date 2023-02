Conta atrás para as comparsas: tres exemplos de creatividade en Vilalba

Levan gañados uns cantos premios de Entroido, moitos. Centos, ás veces miles de euros, que se invisten en xantares colectivos ou en facer bote para as vindeiras edicións. Mais aínda que gañar presta, moito, o realmente importarte para todos eles é vivir esa experiencia compartida, o que os leva a repetir ano tras ano rascando os petos para mercar todo o necesario e sacando tempo de onde non o hai durante meses para, apenas uns días no ano, ser aliens, pasteis, bolboretas, integrantes da Arca do Xosé, modelos de Ágatha Ruíz de la Chaira ou romeiros vilalbeses camiño de El Rocío.

Un bo exemplo de duro traballo para acadar un resultado que impacte, logo do intercambio dun sen fin de whatsapps e de facer quedadas sempre que se pode, aproveitando as fortalezas dos integrantes e roubándolle horas aos reloxos, son tres interxeracionais comparsas vilalbesas que suman dende bebés de apenas un aniño ata avós septuaxenarios.

Entroido tras Entroido, en desfiles coma os de Cospeito, Abadín, Carballido, Outeiro de Rei, Xermade, Vilalba, Baamonde, Lourenzá ou Trabada, sorprenden coas súas propostas. O público xa os coñece, así que a pregunta é obrigada, de que irán este ano?

A máis veterana destas fieis seguidoras de Don Carnal é a Asociación Chairega de Entroido. A entidade, como tal, nacía pouco antes da pandemia por cuestións organizativas, pero o grupo leva operativo dende o ano 2010. "Xurdiu dun grupo de mamás con bebés nacidos en 2009, xuntámonos cando os nenos tiñan un aniño e esa foi a primeira vez que nos disfrazamos todos xuntos", lembran dende o grupo, que naquela primeira vez se transformaba nunha granxa cos seus animaliños.

Preparativos da Asociación Chairega de Entroido. PURRIÑOS

A entidade mantén a súa base orixinal e foi sumando irmáns ou familiares, ata bater o récord cuns 60 participantes na súa recreación das Olimpíadas, a última comparsa antes da pandemia. "Un dos disfraces que máis destacou foi o de Ágatha, porque era moi colorido, moi divertido e vistoso, ou o dos Aviadores, no que levabamos tronas con bebés convertidas en avións", lembran dende a entidade, envorcada coa idea deste ano.

Serán ao redor de 40 os que participen nunha proposta "que ten un montón de colorido e de personaxes diferentes" e na que levan traballando dende outubro. "Daquela empezamos a voltas coas ideas, e hai quen xa empeza a traballar no seu disfrace, e outros esperan ata despois do Nadal, aínda que este ano, como había menos tempo, empezouse antes", din, salientando que os bebés dos inicios agora xa teñen 13 anos e están plenamente involucrados en todo o proceso creativo: "Tiñamos algo de medo a que non quixesen participar, pero todo o contrario, é algo que xa teñen arraigado e xa son eles os que dan ideas".

Preparativos en Nete. M.MANCEBO

"É algo que fas en familia, que desfrutan maiores e pequenos, xúntaste para os ensaios, poñer cousas en común... tes moito que compartir coa xente", destacan como o máis importante desta proposta dende a Asociación Chairega do Entroido, unha visión que comparten dende a Asociación Recreativa e Deportiva de Árbol e dende a Asociación de Veciños de San Cosme de Nete.

A historia das comparsas de ambas entidades discorre parella, con debuts en 2016 case por casualidade —en Nete todo comezou por uns sombreiros xigantes e en Árbol, cun dominó, despois de que en 2015 fixeran uns disfraces para que os nenos fosen a Abadín— e despois xa lles entrou ‘gusanillo’ que os fai repetir, polo ben que o pasan nos desfiles e, sobre todo, en todas as xuntanzas previas.

Traballos previos en Nete. M.MANCEBO

"Empezamos a xuntarnos despois da festa, en outubro, cada un dá ideas e despois vótase, o mesmo que para escoller o nome da comparsa, faise todo consensuado", explican en Nete, onde xa teñen nome elixido: Os Brillinetes. Coma todos os anos, o nome da parroquia vai no da comparsa: Pastelnetes, Pinyponetes...

"Sempre lle queremos dar moita cor e este ano tamén, ademais tivemos que facer millóns de pezas con gomaeva, con ferro... vai ser un disfrace típico dunha zona, algo que nunca se viu por aquí" avanzan dende un colectivo que este ano xuntará unhas 35 persoas, mais que chegaron a superar os 60 indo de rocieros. E tamén anuncian sorpresas, "porque sempre metemos unha sopresiña..." ou quen non lembra aquel gran tanque de combate cando se converteron nunha lexión do exército?

Preparativos en Árbol. EP

De grandes estruturas tamén saben na comparsa da parroquia de San Lourenzo de Árbol, na que ata unha arca construíron alá polo ano 2017, cando lograron xuntar máis de 30 persoas na súa comitiva. E malia á espectacularidade daquela proposta, non é coa que quedan. Os sentimentos dos integrantes andan divididos entre outras dúas como as súas favoritas. Uns decántanse polos Argalleiros (2020), e outros polos Estacionados (2019), ambas cun bo número de recoñecementos.

"Cada un ten o seu estilo e o noso é levar sempre os disfraces cara á terra, cara ao noso", din dende a entidade, que leva a traballar xa dende o mes de novembro para preparar a proposta deste ano, á que se suman unha vintena de persoas e na que, segundo adiantan, se van "de viaxe, pero non moi lonxe".

Preparativos da comparsa de Árbol. EP

Axenda de Entroido

Venres 17

Desfile escolar en Vilalba (11.00 horas, dende o IES Basanta Silva ata a Praza da Constitución), concurso infantil (17.00 horas, pavillón de Feira do Monte) e de adultos (22.00, pavillón) en Cospeito, coplas de Entroido de Xermolos e Castiñeiro Milenario en Guitiriz (20.00, rúas da vila) e sorteo da tradicional cesta de Entroido do Centro Cultural e Recreativo de Vilalba (22.30). Tamén se inician as II Xornadas Gastronómicas de Entroido nas Pontes, que se estenderán ata o 21 e ofrecen tapas e cocido por encargo.



Sábado 18

Festa e merenda de Entroido infantil en Castro (16.00, casa da cultura), festa infantil (17.00) e baile de Carnaval (0.00) no Centro Cultural e Recreativo de Vilalba, festa infantil e baile de disfraces en Noche (17.00, casa escola), Entroido en Sancovade (a partir das 14.00, campo de fútbol), Entroido Miúdo de De Bares en Guitiriz (20.00, bares) e cea baile de Entroido en Roupar (21.00, escola habaneira).



Domingo 19

Comida e concurso na Pastoriza (a partir das 13.30, antiga ladrilleira), Entroido nos Vilares (a partir das 16.00, escola da Conchada e aldeas da parroquia), festa infantil e merenda en Castro de Rei (16.00, centro sociocultural Xosé Manuel Carballo) e desfile de disfraces en Abadín (17.30, Gontán).



Luns 20

Baile infantil (17.00, restaurante Montero) e de adultos (23.00, Centro Cultural e Recreativo) do Rácing Vilalbés, concursos de disfraces en Xermade (20.00, pavillón) e de De Bares en Guitiriz (21.00, bares), festa de Entroido en Meira (22.00, pavillón) e cea baile de Entroido en Castro (22.00, restaurante Suso).



Martes 21

Mercado e xantar de Entroido da Anpa A Granda en Muimenta (a partir das 11.00), Entroido e cantos de taberna de Leña Verde de Pol (a partir das 16.30, local social e bares do concello), Entroido en Muras (17.00, local social), desfiles de Vilalba (17.00, saída do Campo da Feira), As Pontes (17.00, saída da Rúa Monte Caxado) e Guitiriz (17.00, saída da Ponteveiga) e Entroido de Val de Francos (17.00, Campo do Carril).



Sábado 25

Festival de Entroido nas Pontes (12.30, Cine Alovi), Entroido infantil na Hermo (16.00), desfile en Baamonde (16.30 horas, pavillón), comida de Carnaval en Oleiros (15.00, casa escola) e cocido de Entroido en Cabreiros (14.30, casa escola).



Sábado 4

Festa de Entroido en Vilapedre (casa escola, 21.00).