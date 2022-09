El consultorio de Parga tendrá consultas médicas martes y jueves

El Servizo Galego de Saúde concretó este jueves que el consutorio de Parga retomará el próximo martes, día 4 de octubre, "toda a actividade asistencial", que había sido trasladada "temporalmente" al centro de salud de Guitiriz desde el inicio de la pandemia "co fin de garantir unha atención segura tanto aos pacientes coma aos profesionais deste centro sanitario".

"Os martes e os xoves a poboación adscrita ao consultorio de Parga contará con atención médica e de enfermería no propio centro médico da localidade, sen necesidade de ter que desprazarse ao centro de saúde de Guitiriz para seren atendidos polo médico de familia", avanzan desde el Sergas, precisando que en esas dos jornadas operará en el horario ordinario de mañana y contará con el equipo médico y de enfermería, así como personal de servicios generales.

La gerencia del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte entiende que, en esta fase de la pandemia, se puede recuperar la asistencia en Parga, tanto de medicina de familia como el servicio de enfermería, que ya se había recuperado tras los primeros meses, pero que ahora se reforzará con una ampliación de horario.

El Sergas recuerda que las instalaciones no reunían "os requisitos establecidos no plan de continxencia para actuar contra o covid-19", y que la idea desde el inicio fue revertir la medida "unha vez fose factible garantir unha atención sanitaria segura e de calidade no consultorio de Parga, tal e como acontece actuamente".

La decisión fue aceptada inicialmente por usuarios y Concello, pero tras ir pasando los meses los vecinos iniciaron una serie de reivindicaciones públicas, al ver que el cierre del centro se demoraba en el tiempo y temer que este se convirtiese en permanente. En la actualidad, y pese al anuncio del Sergas de que se retomaría la actividad asistencial en septiembre, tienen en marcha una recogida de firmas para reivindicar la plena actividad, como antes del covid.