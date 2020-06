El consultorio de Parga abre con enfermería para la semana

El director del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, Ramón Ares, y el director de Atención Primaria, Rafael Sánchez, visitaron este jueves Guitiriz para conocer de primera mano las inquietudes existentes sobre el futuro del consultorio de Parga, cerrado desde marzo por la crisis sanitaria. En reuniones con la alcaldesa, Marisol Morandeira, y con representantes vecinales y del PP, aseguraron que este "non se vai pechar", y que la próxima semana ya recuperará "parte da actividade asistencial", con la "atención a pacientes crónicos e enfermería".

Ares incidió también en que el centro "se inhabilitou só de forma temporal" por el Covid-19, al no garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, como por ejemplo la doble circulación de pacientes, dada "a súa estrutura física". Y aseguró que, en cuanto sea posible, "volverá retomar a súa actividade habitual normal".

Estas explicaciones, sin embargo, no resultaron satisfactorias ni para los vecinos de Parga ni para el Concello. "Se a partir do luns xa non hai estado de alarma e acabou a situación excepcional pola que se pechou, non hai razón para que non abra, cando ese foi o compromiso que adquiriu o Sergas", aseguró la alcaldesa, que entiende que, si se vuelve a la normalidad e incluso "se convocan elecciones", el consultorio "pode abrir con normalidade, con todos os servizos".

En la misma línea se manifestó el presidente de la comunidad de montes de Parga, José Manuel Portolamas. "A opción que nos deron é mandar a ATS, o servizo de enfermería, pero dixeron que o resto ía seguir centralizado en Guitiriz ata setembro porque non había suficientes médicos", precisó sobre unas razones que para ellos no sirven. "Non cremos o que nos dixeron, porque as condicións médicas son as mesmas que antes da pandemia, da que non se falou, e os dous médicos de Parga están en Guitiriz", dijo.

Portolamas precisa que en Parga hay "unhas 1.500 cartillas" y que son muchos los negocios que ya están notando el cierre del consultorio, algo que puede ir a peor. Por ello también se ha iniciado una recogida de firmas para exigir la reapertura, que se puede suscribir en los negocios de Parga y en la plataforma Change.org, donde en un día ya superaba los 500 apoyos.

El PP, por su parte, agradeció la predisposición del Sergas para abordar la situación y su compromiso de recuperar de la actividad en el consultorio.