El centro de mayores de Guitiriz costará dos millones y generará unos 25 empleos

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, y la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, firmaron el martes el nuevo convenio de colaboración entre ambas entidades para la construcción de la residencia de personas mayores, un proyecto que se tuvo que reformular tras el derrumbe, en enero de 2021, de la emblemática Casa da Botica, inmueble que iba a albergar la mayor parte de las instalaciones.

La inversión para construir el nuevo centro de atención a mayores, que contará con 46 plazas, alcanza los dos millones de euros, suponiendo un aumento del coste del 30%, unos 450.000 euros que asume en su totalidad el ente provincial -en el anterior convenio, la Diputación aportaba 1,2 millones de euros y el Concello, 200.000-.

"Hoxe -por este martes- é un día especial e tamén un día esperado. Despois de ter o inconvinte de que un temporal tirara o edificio, o que nos levou a retrasar as actuacións, puxémonos a traballar dun xeito o máis áxil posible. Non era un problema económico, porque a dotación de crédito xa estaba no anterior convenio, pero houbo que empezar practicamente de cero. Estamos ante un novo proxecto que ten moitísimo traballo detrás", explicó José Tomé.

En este sentido, aseguró que tras el incidente de la Casa da Botica hubo que resolver el contrato con la adjudicataria de las obras, redactar un nuevo proyecto que tuvo que ser validado por Patrimonio Cultural de la Xunta en Lugo y Santiago y tramitar y aprobar un nuevo acuerdo de colaboración entre Diputación y Concello.

Tras la firma de este último, los siguientes pasos a seguir son solicitar al Concello la modificación de la licencia municipal de obra y a la Xunta la autorización correspondiente, además de iniciar, al mismo tiempo, el procedimiento para licitar las obras del edificio con el objetivo de que, "se todo vai sobre o previsto", según Tomé, queden adjudicadas antes de finalizar este año y así poder empezar con los trabajos a principios de 2023.

PRESENTACIÓN. Tomé y Morandeira estuvieron acompañados ayer por los diputados de Réxime Interior, Pilar García Porto, y Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón; y Antonio de Vega, el arquitecto redactor del nuevo proyecto para el centro de atención a mayores de Guitiriz.

De Vega hizo una introducción a los presentes de las características del nuevo inmueble, con el que se busca "recuperar" la estética y diseño de la Casa da Botica.

"Conseguimos unhas instalacións máis modernas, con maiores prestacións e mellor dimensionadas e adaptadas ao modelo asistencial que temos implantado na Deputación de Lugo", dijo el presidente del ente provincial.

Marisol Morandeira agradeció, por su parte, el apoyo del ente provincial y que este asuma la diferencia económica del nuevo proyecto. "Este convenio acredita o compromiso da Deputación", dijo la alcaldesa.

Dos edificios de 2.000 metros cuadrados

La nueva residencia de mayores de Guitiriz contará con dos edificios. Uno será el que se construya en la zona donde estaba la Casa da Botica, con 1.300 metros cuadrados, y el segundo estará por la parte de atrás, conectado con el primero, y tendrá una superficie de 787 metros cuadrados.



Instalaciones

En la planta baja estarán las zonas comunes y en las dos plantas superiores se habilitarán 23 habitaciones dobles, con una superficie de 18,50 metros cuadrados cada una —superior a la mínima exigida—, baños adaptados y camas de 1,05 metros.



Plantilla

El centro creará 25 puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar «todo o emprego indirecto e o retorno económico que terá para a zona», dijo Tomé.