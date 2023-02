Constantino Alvite es el alcaldable del BNG en Vilalba

El BNG de Vilalba eligió por unanimidad en su asamblea local a Constantino Alvite como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo.

Alvite, que había ocupado el número dos de la lista en los anteriores comicios en los que el BNG se quedó sin representación en la corporación, se mostró "orgulloso" del apoyo recibido por sus compañeros, confirmando que asume este reto "con ilusión e ganas de traballar para recuperar a nosa presenza no concello", manifestó.

El candidato aseguró que su formación "vai saír a por todas para liderar un proxecto que mellore e avance Vilalba", y que para ello cuenta con un equipo "que ten toda a confianza sobre as capacidades deste concello e da súa veciñanza".

"Estamos convencidos de que imos poder desenvolver un proxecto para que Vilalba dea pasos adiante, sempre co compromiso de defender os dereitos da veciñanza", indicó.

Alvite subrayó que "desde o BNG pensamos que a política hai que facela coa man tendida e con diálogo, cousa que até agora non se produciu en Vilalba". Por eso, defiende que trabajará para "construír un concello para as persoas desde a boa xestión, a mellora dos servizos á veciñanza e o apoio aos produtores e comerciantes locais. Todo isto contribuirá ao desenvolvemento do noso potencial", concluyó.

Perfil

Natural de A Pastoriza, Constantino Alvite se dedicó profesionalmente a la enseñanza. Trabajó 15 años en el Ceip Insua Bermúdez de Vilalba, donde ocupó el cargo de director durante los últimos ocho hasta su jubilación en 2019.