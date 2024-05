El Consorcio Provincial de Bomberos entrega un vehículo de altura en Vilalba

El parque comarcal de bomberos de Vilalba dispone desde este martes de un nuevo vehículo de altura a cuya adquisición el Consorcio Provincial de Bomberos destinó cerca de un millón de euros, tal y como recordó el presidente de este organismo y de la Diputación de Lugo, José Tomé, en el acto de entrega celebrado en el propio parque.

Nuevo vehículo de altura del parque comarcal de bomberos de Vilalba. C.PÉREZ

"O que tiñamos avariaba con frecuencia e o que queriamos é ter un servizo axeitado para evitar problemas nunha actuación", explicó Tomé, incidiendo en que se trata de una "dotación magnífica" para Vilalba. Destacó además que el vehículo, que solo está pendiente de incorporar un sistema de radio, lo que se hará en el propio parque, se fabricó entre Alemania y España y que cuenta con las últimas tecnologías. "Que non o teñan que usar sería un bo sinal, pero hai que telo", concluyó.

"Vén moi ben este novo vehículo, porque Vilalba cobre unha zona moi ampla e é dos parques que máis saídas ten", recordó la gerente del consorcio, Julia Vázquez, mientras que su antecesora en el cargo —los trámites de la compra se iniciaron con ella al frente, en 2023— y en la actualidad alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, destacó que esta entrega es "unha boa noticia para Vilalba e para a comarca, xa que redundará nunha maior calidade do servizo aos cidadáns".

#EnVídeo 📹 Así es el nuevo vehículo de altura del que dispone desde este martes el parque comarcal de bomberos de #Vilalba. Su brazo articulado alcanza los 32 metros. VÍDEO: C.P. pic.twitter.com/d4sTIG4fax — El Progreso A Chaira (@elprogreACHAIRA) May 7, 2024

"É un vehículo moi necesario, que levamos reclamando moitos anos", destacó Félix Carballeira, bombero del parque, y detalló que el que tenían "daba problemas dende 2021", además de necesitar "un vehículo específico que se adaptase ao que é Vilalba, con edificios de sete pisos".

Novella explica a Tomé y Rouco el funcionamiento del camión de altura. C.PÉREZ

Carballeira puntualizó además que resultará muy útil en caso de incendios industriales e hizo hincapié en su brazo articulado, que alcanza los 32 metros, una particularidad que también reseñó Juan Carlos Novella, director comercial de Magirus, la firma responsable de un camión que destaca por sus componentes de seguridad, la tecnología empleada o la atención a los riesgos laborales.

"Es de los más completos que Magirus fabrica", concluyó, apuntando que solo el proceso de ensamblaje puede prolongarse seis meses, mientras que sumando la planificación y acabado, el plazo se eleva a unos 18 meses.

Novella detalló además que la empresa, que cuenta con 160 años de historia, es el "mayor fabricante del mundo" de este tipo de vehículos y que sus camiones son los se usan en el "90% de los parques de bomberos".

Explicaciones a los bomberos sobre el camión. C.PÉREZ

Crítica de la Consellería de Presidencia

Desde la Consellería de Presidencia ven como "unha falta de respecto e unha deslealdade institucional que non se avisase nin se concertase de xeito conxunto a entrega do vehículo do Consorcio", recordándole a Tomé que "tanto o funcionamento como a adquisición do material para estes entes provinciais está cofinanciado ao 50% pola Xunta e as deputacións".

"É difícil de crer que a ausencia da Xunta neste acto fose froito dun esquecemento ou erro humano", dicen, pidiendo "as explicacións pertinentes", si bien garantizan que seguirán colaborando con los consorcios provinciales de salvamento y contraincendios: "Nós sabemos que nos debemos á seguridade e á mellora da calidade de vida dos galegos e, por suposto e neste caso concreto, dos lucenses", concluyen desde la Consellería de Presidencia.