El Consello Provincial de Turismo concede un premio a la Festa da Filloa

La Festa da Filloa de Muimenta, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia en 2008, suma un nuevo reconocimiento con el premio a la excelencia turística que concede el Consello Provincial de Turismo, organismo dependiente de la Diputación de Lugo. La distinción, un galardón al que se tiene que presentar candidatura, se entregó la semana pasada en una sesión extraordinaria celebrada en el salón de plenos del Pazo de San Marcos.

El premio supone un espaldarazo más a una cita que se celebra desde 1992 cada 1 de mayo —la Diputación aportó este año una dotación económica de 7.000 euros a esta cita para "contribuír a dinamizar a economía local e da comarca"— y que ya se ha convertido en una cita clave en el calendario festivo.

Pero esta nueva edición de los premios del Consello Provincial de Turismo estuvo rodeada por la polémica. El PP tildó de "fracaso" esta convocatoria, que, dicen, "quedou patente en que nin o presidente do Consello e da Deputación, José Tomé, nin a deputada de Turismo, Pilar García Porto, participaron da xuntanza para non saír na fotografía do seu descalabro".

Los populares, que mostraron su apoyo a la candidatura de la Festa da Filloa dentro de la categoría E para comer, Lugo á Gastronomía Lucense, critican que de los siete galardones solo se entregase uno, "a única candidatura que se presentou", y que "o bigoberno non fixo máis propostas", por lo que instan a que se mejore el modelo de gestión y dar más difusión a estos premios.

Desde la Diputación, por su parte, cargan contra el PP y aseguran que "non aportou nin unha soa suxestión ou idea a este órgano consultivo e de participación en apoio do sector turístico dende a súa creación en outubro de 2018".

También aluden a que "as faltas dos seus representantes foron continuas", haciendo hincapié en que la presidenta provincial del partido, Elena Candia, "acudiu unha soa vez e noutra chegou tarde, ausentándose do pleno no que se aprobaron as bases dos premios que agora critican".