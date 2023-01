Conquista porcina do Monte de Mestre

O Concello de Ribeira de Piquín, a través do grupo operativo InterEo, participa nun proxecto —pagado integramente polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación cun orzamento que supera o medio millón de euros— que busca poñer en valor unha raza 100% autóctona como a do porco celta, antano moi típica nos cortellos de toda a nosa comunidade e moi valorada na actualidade pola súa fortaleza na limpeza de montes e pola calidade da súa carne.

Para a recuperación en extensivo, realizáronse dous asentamentos, un en Ribeira de Piquín e outro da raza asturcelta no pobo asturiano de Vegadeo, que foron as sedes escollidas para o desenvolvemento desta iniciativa pioneira. No concello galego habilitáronse un total de dez hectáreas de monte. "Chegouse a un acordo cos propietarios do Monte de Mestre, que ten máis de 300 hectáreas, para facer un asentamento. Fíxose o peche dunha parcela con dez hectáreas", explica Roberto Fernández Rico, alcalde de Ribeira de Piquín.

Ao lado desta parcela atópase a instalación móbil que conta con alimento, un pozo de auga, placas solares e cámaras de vixilacia para ter controlados aos animais a través dunha aplicación. "É unha instalación totalmente autónoma e autosuficiente", sinala o rexedor da localidade.

Os porcos celtas, que normalmente están en extensivo pola parcela, realizaron un gran labor na limpeza dos montes. "É unha raza perfecta para isto", di Roberto Fernández. No vindeiro ano realizarase o peche doutra parte do terreo, tamén de dez hectáreas, para que os animais sigan facendo este traballo de saneamento.

Instalación autosuficiente en Ribeira de Piquín. EP

Primeiros lotes

Esta semana sácanse os lotes para comercializar. Primeiro, aqueles veciños que queiran comprar o seu porco van poder adquirilo. No caso de que a demanda non sexa moi alta, empresas cárnicas da zona da Fonsagrada como Embutidos Buenavista ou Casa Castelao xa amosaron interese no produto, polo que a venda está practicamente asegurada. Nas vindeiras datas irán saíndo máis animais para sacrificar.

A partir do mes de marzo, será a Fundación TerrEo a encargada de meter animais nas instalacións para a recría dos mesmos, un traballo que ata o momento realizaban dende a asociación InterEo.

O proxecto continuará así funcionando xa que está indo como se esperaba, sendo todo un éxito para Ribeira de Piquín. "Estamos moi satisfeitos. Isto sacouse adiante, costou traballo, pero o empeño administrativo e persoal mereceu a pena, era o que queriamos", confesou Roberto Fernández.

Cumpríronse todas as expectativas e un dos puntos máis destacados foi a creación de emprego a través da iniciativa. "Estamos tratando de paliar un dos maiores problemas que temos nos concellos máis rurais, o abandono do territorio. Hai poucas alternativas que darlle á xente, entendemos que esta é unha opción", afirmou o alcalde.

Outras iniciativas

A Fundación TerrEo foi constituída en Ribeira de Piquín a nivel municipal precisamente para crear iniciativas de tipo produtivo. Os seus obxectivos principais son aproveitar ao máximo os recursos abandonados e as estruturas infrautilizadas para crear emprego e poñer en valor ditos recursos. Polo momento, a fundación, sen ánimo de lucro, marcha polo bo camiño.

Así pois, esta seguirá a impulsar iniciativas. En marcha está xa o proxecto do polígono agroforestal que se centra na produción de kiwi e outro tipo de cultivos. A plantación desta froita ocupa unha extensión de dúas hectáreas. Por outra banda, o Concello de Ribeira de Piquín quere poñer a funcionar a antiga piscifactoría de Santalla, para que a acuicultura volva ser importante para a economía do municipio ribeirego.

O propósito da administración local é seguir xerando postos de traballo que fomenten o movemento no concello apostando polos recursos propios. "A intención da fundación é seguir incorporando xente. Todos os beneficios que se obteñan van ser para reinvestir nos propios proxectos. O noso obxectivo é que non haxa paro. A xente está participando activamente na fundación", concluíu Roberto Fernández Rico.