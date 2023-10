Conmoción en Pol tras la muerte de Carlos Fidalgo a los 37 años

El portero del equipo de veteranos de la SD Pol, Carlos Fidalgo Gigán, perdía este lunes la vida a los 37 años de edad en un trágico accidente de tráfico ocurrido en torno a las seis de la tarde a la altura del punto kilométrico 2,5 de la carretera LU-760, a su paso por la parroquia polense de Fraialde.

El vehículo en el que este circulaba como copiloto se salió de la vía por el margen derecho e impactó contra un árbol. En el siniestro también resultó herido de gravedad un amigo, D.V.P., de 38 años y natural de Castro de Rei, que era quien conducía.

Un particular alertó al 112 del accidente, que se produjo en la salida de una curva, cuando circulaban hacia la N-640. Hasta el lugar Urxencias Sanitarias 061 movilizó un equipo sanitario de atención primaria, una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado, que fue la que se encargó de evacuar al herido al hospital Lucus Augusti.

Los servicios médicos ya nada pudieron hacer para salvar la vida de la Carlos Figaldo, cuyo fallecimiento se declaró en el mismo lugar del suceso. Su lado del vehículo fue el que se llevó la peor parte en la fatal colisión contra el tronco, lo que obligó a que la víctima tuviese que ser excarcelada del vehículo por los bomberos del parque comarcal de Vilalba. Hasta el lugar también se desplazó agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que investiga qué pudo provocar el accidente y si pudo haber exceso de velocidad.

El suceso causaba este lunes conmoción en Pol y los alrededores, donde Carlos Fidalgo era una persona muy conocida tanto por su familia como por su relación con la SD Pol y el mundo del fútbol en general.

Tras varios años jugando en el equipo de veteranos del club, con el que en la mañana del domingo se medía al Albense, esta temporada había asumido con gusto nuevas responsabilidades con el primer equipo, en el que compaginaba las tareas de delegado, utillero y entrenador de porteros.

De hecho, y pese a haber jugado por la mañana, esa misma tarde se había desplazado junto a su familia hasta Chantada para disfrutar de una tarde de fútbol, tal y como recuerdan desde la SD Pol, profundamente impactados por lo sucedido.

"É incrible, onte —por el domingo— estabamos de festa e en menos de 24 horas, estamos así", lamentaba Ramiro Rodríguez, presidente de la SD Pol, aún sin poder asimilar del todo lo ocurrido. "El estaba moi animado co seu rol no equipo e orgulloso do proxecto", asegura Ramiro, haciendo hincapié en la buena disposición de Fidalgo para colaborar en todo lo posible.

"Ningunha palabra pode describir a terrible noticia que recibimos na tarde de hoxe —por este lunes—, o noso amigo Carlos Fidalgo deixabanos de forma repentina, o noso delegado e entrenador de porteiros e sobre todo un amigo para todos; a túa perda será irreparable amigo, aló onde esteas sabemos que nos seguirás axudando en todo coma sempre. O noso máis sentido pésame para toda a súa familia. Descansa en paz, Carlos, botarémoste de menos, amigo", lamentaba a la SD Pol en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

A esta muestra de pésame se han ido sumando otras tras conocer el fatídico suceso, como la del CD Castro, equipo al que Fidalgo también estuvo vinculado: "A verdade é que non hai palabras que poidan paliar o triste sentimento dunha falta. O fútbol da Terra Chá está de loito e agora, un pouco máis frío. D. E. P Fidalgo. Unha aperta enorme a todos os compañeiros da @sociedadedeportivapol e todo o noso agarimo para a súa familia. Acompañámosvos no sentimento nestes momentos tan terriblemente tristes e inxustos, neste luns tan escuro".

"Isto é moi duro, unha desgraza moi grande", apuntaba también el alcalde de Pol, Lino Rodríguez, desde el lugar del accidente, al que se acercó al tener conocimiento de la triste noticia.

Se da la casualidad que apenas una hora antes del siniestro, habían hablado por teléfono. Carlos lo llamó, una comunicación rutinaria, fruto de la costumbre, para hablar del equipo, de sus tareas en este, en definitiva, de "fútbol", esa pasión que el mandatario y Fidalgo compartían. "Estaba moi ilusionado", incide el regidor, que avanza que intentarán organizar algún homenaje para honrar la memoria de uno de los suyos.

Gran aficionado al fútbol

Fidalgo, natural de la parroquia polense de Lea, residía en Cospeito, trabajada como comercial de una firma de inseminación artificial y tenía pareja y un hijo pequeño, al que supo transmitir su gusto por el fútbol, su gran pasión.



Jugó en sus inicios en la SD Pol, club con el que mantenía un fuerte vínculo. Además, colaboró con otros conjuntos como Cospeito, Rioaveso, Riotorto, Castro o Meira.