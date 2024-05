Conmoción en Guitiriz tras la muerte de una vecina en un accidente de coche

Sandra Jose Pestana, vecina de Guitiriz de 45 años, perdió la vida en la madrugada del viernes al sábado al colisionar frontalmente el vehículo que conducía y un camión, cuyo conductor resultó ileso, en la Nacional 634, a su paso por el municipio coruñés de Frades.

A medida que trascendió lo ocurrido, el suceso causó conmoción en Guitiriz y derivó en numerosas muestras de condolencia a los allegados de la fallecida, de origen brasileño pero que llevaba muchos años afincada en la localidad. Sandra, que deja una hija, era una persona conocida ya que trabajaba como conductora del transporte escolar para una empresa a la que también pertenece su pareja, un guitiricense que lleva toda su vida vinculado al transporte en autobús.

Sus restos son velados en el tanatorio Teixido de Guitiriz, donde este domingo, a las 19.15, habrá una oración en su memoria, tras lo que Sandra Jose será incinerada en la intimidad familiar.

El accidente mortal se produjo pasadas las 5.30 horas de la madrugada a la altura del punto kilométrico 685.950 de la vía que une Irún y Santiago —aunque inicialmente se dijo que era en el término de Mesía, el tramo donde se produjo la colisión ya pertenece a Frades—, cuando el turismo que conducía la víctima circulaba hacia Teixeiro y el camión, cuyo conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, se dirigía al polígono de Tambre.

El camión implicado en el accidente de tráfico registrado en Frades. EP

Fue el propio conductor del vehículo articulado el que alertó al 112 Galicia del siniestro, indicando que no conseguía contactar con la persona que conducía el turismo. Desde la central de emergencias movilizaron a efectivos del GES de Curtis, que fueron los primeros en llegar al lugar y comprobaron que no era necesario excarcelar —se dio aviso también a los bomberos de Ordes, pero no fue preciso que intervinieran— y que la conductora no respondía. Desde el 061 desplazaron dos ambulancias asistenciales y personal médico del PAC de Ordes, pero los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la mujer, que fue trasladada al hospital anatómico forense de Conxo para realizarle la pertinente autopsia.

Investigación del accidente mortal en Frades

El Equipo 6 de atestados ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la causas de este fatídico accidente, "ante la posibilidad de que ambos vehículos invadieran carriles contrarios", detallaron desde la Guardia Civil.

El siniestro condicionó la circulación en la zona —a la que también se desplazaron efectivos de conservación de carreteras— hasta pasadas las nueve y media de la mañana del sábado, ya que el camión quedó encajado en el quitamiedos y fue necesario cortar la valla para proceder después a su retirada.