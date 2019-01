El conflicto colectivo de Endesa se presentará mañana en el juzgado

Los sindicatos presentarán mañana en el juzgado una demanda por conflicto colectivo para exigir a Endesa que respete y cumpla sus derechos laborales así como que mantenga los beneficios sociales que la eléctrica anunció que desaparecerán, tras levantarse de la mesa de negociación.

Los responsables sindicales instan a la empresa a la reapertura de la mesa negociadora pero aseguran que la respuesta de la eléctrica es el "silencio administrativo", por lo que iniciarán la vía judicial. En este sentido, a mayores de la demanda colectiva que se presentará hoy, animan a los trabajadores y exempleados a presentar demandas a título individual. Para eso, explicaron que se presentará el mismo texto, que estará a disposición de los trabajadores activos y del personal pasivo en los distintos sindicatos de la localidad y que hay 20 días hábiles para poder interponerla desde que cada afectado recibió la carta de Endesa que les daba un plazo de seis meses para contratar compañía al desaparecer la tarifa eléctrica de trabajador.

"Empezaremos a xestionar mañá as demandas individuais e para iso hai que presentar un poder no xulgado de paz para que os sindicatos os poidan representar", explicaron, y apremiaron a que los primeros que recibieron las cartas, los días 7, 8 y 9 de enero, sean los que hagan las gestiones primero. "Temos que intentar non colapsar o xulgado de paz das Pontes", dijeron, mientras invitaron a los trabajadores que no viven en la localidad a solicitar el poder en los juzgados de paz de sus respectivos lugares de residencia. El texto tratarán de publicarlo vía online para hacer la gestión más fácil.

A mayores de la vía judicial, desde el comité de empresa explicaron que a partir del día 10 probablemente se convocará otra asamblea para diseñar un nuevo calendario de movilizaciones y pidieron a los presentes su participación en la última convocada para estos días. El jueves habrá una manifestación desde la Praza do Hospital a la central térmica, donde coincidirá con el paro de trabajadores a las 11.30 horas. "Ímonos mollar, pero hai que mollarse", dijeron.

Para representar a los pensionistas y jubilados ya se creó una coordinadora que incluye 14 asociaciones de toda España. El día 13 de febrero tendrá una nueva reunión.