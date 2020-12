Confinamento no belén

O belén da capela de Santo Antón, na parroquia xermadesa de Momán, leva anos sen deixar a ninguén indiferente. A actualidade política e social serven de inspiración para un nacemento que presume de ser reivindicativo e no que tiveron cabida dende a crise dos refuxiados ata Donald Trump convertido en Herodes, pasando pola violencia de xénero ou os desafiuzamentos.

E neste Nadal, se hai un tema que tiña que estar si ou si, ese é o coronavirus. Nin o portal de belén puido evitar a pandemia mundial e as normas que esta trouxo consigo. Así que á hora de montar o nacemento, unha responsabilidade que este ano recaeu nas familias dos nenos e das nenas que acoden á catequese, aplicouse o protocolo covid, tal e como precisa o párroco Luis Ángel Rodríguez Patiño.

San Xosé, a Virxe e o Neno poden estar xuntos no pesebre, xa que son convivintes, pero deben facer fronte ao peche perimetral do portal. Ao redor deste hai un cordón de seguridade e as visitas non poden achegarse a menos de dous metros do berce. Por suposto, o aforo de toda a instalación en ningún caso poderá exceder do 50%, aínda que se flexibiliza a norma para os animais: ovellas, cabras, patos ou porquiños non suman. Ás tendas permíteselles abrir, pero con límite de acceso, e as tabernas están pechadas ou deben respectar o toque de queda, fixado ás dez da noite.

Os pastores poden circular, pero nunca en grupos de máis de seis e mantendo as distancias de seguridade. Máis estritas son as medidas para os Reis Magos, que só poderán ir ao portal se gardan corentena preventiva e se someten á proba PCR, coma calquera outro viaxeiro. Ademais, terán que deixar os camelos na última poboación confinada pola que pasen.

Mais se hai alguén para o que este Nadal será especialmente difícil é para outras populares figuras, de todos coñecidas e queridas, coma o cagón, as lavandeiras, o panadeiro, os romanos de Herodes... En Momán entenden que non se trata de persoal esencial dun nacemento, polo que, aínda que o lamentan profundamente, non os deixarán participar. E seguindo un criterio de seguridade, tampouco poderá estar presente o anxo, por se revolotea e iso xera un efecto aerosol.

Malia a todos estes atrancos, un belén sempre ten un oco para a esperanza. Os políticos corruptos están no cárcere, hai agradecementos ao labor dos sanitarios e nin as máscaras nin a distancia de seguridade poden acabar co que este representa, a ilusión do Nadal.