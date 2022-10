Condenado el alcalde de Pol por agredir a un joven en un partido de fútbol

El alcalde de Pol, el socialista Lino Rodríguez Ónega, ha sido condenado por agredir a un joven en un partido de fútbol. El juzgado le ha impuesto al regidor local una multa de 540 euros y una indemnización de 120 por un delito de lesiones leves.

La agresión tuvo lugar durante un partido entre el Pol y el Portomarín el pasado 8 de mayo en el que el equipo visitante se imponía por 1-2.

Según el fallo del juzgado de instrucción número 2 de Lugo, el alcalde de Pol, el socialista Lino Rodríguez, discutió con un grupo de aficionados visitantes durante el encuentro, agarró a la víctima por el cuello, le arrancó la cinta del bombo que estaba tocando y forcejeó con él, con el fin de que se bajase de la plataforma en la que estaba animando a su equipo.

El regidor local le dijo además a este aficionado del Portomarín "aquí mando eu, ti non eres nada" y "eu son o alcalde e o campo é meu".

El juzgado le ha impuesto a Lino Rodríguez por un delito de lesiones leves una multa de 540 euros y una indemnización de 120.

La versión de los implicados

El juicio se celebró el pasado 6 de septiembre. Brais Rodríguez, un joven seguidor del equipo de fútbol de Portomarín, presentó denuncia contra el alcalde de Pol en el puesto de la Guardia Civil. En declaraciones a Efe, Brais explicó que llegó al campo de fútbol de Pol “una hora antes del partido” y le preguntó al utillero local si él y sus acompañantes –iba con su novia y con dos menores de Portomarín– podían colocarse en la estructura metálica ubicada en el recinto para uso de la prensa cuando juega el filial del Club Deportivo Lugo.

Cuando comenzó el partido, “estábamos animando a nuestro club”, dijo Brais, que también “llevaba un bombo”, el mismo que habitualmente lleva “a los partidos del Breogán” (equipo de la Liga ACB de baloncesto), cuando “subió un señor”, que en aquel momento ni siquiera “sabía que era el alcalde”, y les dijo que no quería “que estuviesen allí".

“Llevamos yendo al Breogán toda la vida y nunca tuvimos ningún problema", dijo Brais, quien también explicó que, poco después, el alcalde regresó para llamarles la atención “por segunda vez y de muy malas maneras”.

"Nos dijo que iba a llamar a la Guardia Civil y nosotros le dijimos que la llamase, porque no estábamos molestando ni amenazando a nadie. Simplemente, estábamos animando a nuestro equipo", aclaró Brais.

Poco después, según su relato, Rodríguez Ónega volvió a subir "por tercera vez" y, entonces, lo agarró "por el cuello" y de la "camiseta", le "rompió dos colgantes" y amenazó con tirarlo desde la estructura metálica, que tiene “unos cuatro metros de altura". "Me dejó cardenales, marcas en el cuello, al tirarme por los colgantes, y arañazos", dijo Brais, quien fue al centro médico para documentar sus lesiones.

De hecho, precisó que la agresión fue incluso plasmada por el árbitro en su acta, una de las pruebas que presentó para documentar la supuesta agresión.

Por su parte, Rodríguez Ónega negó entonces la agresión y explicó que el Ayuntamiento había preparado “una torreta para que la Televisión de Galicia tomase imágenes de los encuentros”, pero no se permitía “que la gente” se subiese a ella, por motivos de seguridad.

El incidente con el aficionado del Portomarín se produjo "al inicio del partido", y no "tuvo nada que ver el resultado", dijo el regidor local. "Me dirigí a ellos y les expliqué que no era por el bombo" que estaba tocando, "que no me molestaba, sino porque no quería que estuviesen allí arriba", precisó.

"Fui arriba dos veces. La segunda vez casi me insultan". Entonces, confesó el regidor, subió "una tercera vez" y, supuestamente, se "enzarzaron" con él.

“Pero no pasó nada más. No hubo puñetazos ni nada de eso. Dice –ese aficionado del Portomarín– que lo lastimé. Pero no sé con qué lo pude lastimar”, dijo Rodríguez Ónega