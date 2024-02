Condenado a siete años de cárcel tras ser sorprendido en Vilalba con dos kilos de cocaína

La Audiencia Provincial de Lugo impuso una pena de siete años de prisión a un hombre, José S.S., como autor de un delito de tráfico de drogas, ya que fue sorprendido en Vilalba con dos kilos de cocaína. En la vista oral, celebrada el pasado 18 de enero, el acusado negó los hechos y alegó que la droga estaba escondida en el turismo que había alquilado para viajar desde Madrid hasta Galicia, donde supuestamente quería comprar un coche de segunda mano.

El tribunal, sin embargo, no creyó su versión. "No resulta creíble que no tuviese conocimiento de lo que portaba, y ello no solo por el testimonio de los agentes que refirieron que, cuando encontraron los paquetes, el acusado dijo que eran dos kilos, sino también por la propia dinámica de los hechos, pues sin duda alguna, nadie se arriesga a introducir ese material en un vehículo sobre el que no tiene el dominio, pues, tal y como se desprende de la tasación de la droga, el valor de la sustancia supera los 90.000 euros", apunta.

La sala reitera que la autoría del acusado, "no ofrece duda", ya que, "pese a tener un vehículo en la familia, procedió a alquilar otro para dirigirse a Ferrol, sin que sea creíble que fuese a comprar vehículos de segunda mano, pues no llevaba dinero y, obviamente, existirán otros lugares más próximos a su domicilio si fuese a desarrollar esta actividad de compra", concluye.

De este modo, la sala considera probado que sobre las doce y media de la mañana del 12 de noviembre de 2022, el acusado circulaba al volante de un turismo de alquiler por la autovía A-8 y en un momento del trayecto, al llegar a la altura de la rotonda AG-64, en el municipio de Vilalba, una patrulla le dio el alto en un control rutinario. Al proceder a la inspección del vehículo, los agentes encontraron ocultos bajo los asientos posteriores del vehículo dos paquetes ovalados, envueltos en mascarillas higiénicas de color azul y film transparente, que contenían 2.014 gramos de cocaína, con una riqueza de 90.2%. Tal y como recoge el fallo judicial, esta sustancia "estaba destinada al tráfico y tendría un valor de venta en el mercado ilícito de 90.326 euros".