Conde avisa a Endesa de que "ya no tiene excusa" para no reactivar la central de As Pontes

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha avisado a Endesa de que "ya no tiene excusas" para no reactivar de forma "inmediata" de la central de As Pontes (A Coruña) tras corroborarse la viabilidad de las pruebas con biocombustibles a nivel técnico y medioambiental.

En declaraciones este viernes tras la reunión del jueves de la Mesa de Transición de As Pontes, Conde ha advertido de que la compañía "no tiene excusas" para presentar "un proyecto concreto que garantice la viabilidad económica y que permita la reincorporación inmediata de trabajadores" y de la industria auxiliar.

Remarca que la planta "es viable técnica y medioambientalmente", por lo que Endesa "tiene que dar respuesta" para ese compromiso vinculado con el cierre de la térmica.

En este sentido, el conselleiro de Economía demanda al Gobierno central que "no admita el plan de cierre y desmantelamiento" de la térmica si no hay solución "concreta e inmediata" por parte de la empresa.

Todo ello, a la espera de una nueva reunión dentro de dos semanas entre administraciones, sindicatos y Endesa para evaluar soluciones de futuro. Mientras, la compañía ha informado de la previsión de construcción de una planta de hidrógeno en As Pontes, ligada a fondos europeos, cuya construcción comenzará a partir de 2023.