Conde advierte a Ribera de que "culpar" a otros "no genera confianza ni estabilidad"

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, ha advertido este lunes, sobre las afirmaciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que Endesa hizo un cálculo "equivocado" de la evolución del precio de CO2, que es "irresponsable intentar culpar a los demás, ya sea a la empresa o a otras administraciones".

"Eso no genera confianza, eso no genera certidumbre, ni estabilidad", ha abundado Conde, que ha reconoce no entender "por qué se niega a Galicia el proceso de transición justa" en la central de As Pontes, pues ha apuntado que el Gobierno central trabaja en ello con Asturias, Castilla y León y Aragón.

Así se ha pronunciado el conselleiro en A Coruña, durante su participación en el Foro Industria-Energía organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, en el que ha abordado los retos de la industria en el contexto energético actual.

"Lo propio de cualquier Gobierno es asumir sus responsabilidades, y cuando estamos hablando de una transición energética justa, la responsabilidad es del Gobierno de plantear una responsabilidad que sea coherente con Europa y que sea coherente con la realidad del tejido productivo", ha insistido Conde en declaraciones a los periodistas.

Ante la situación de la central térmica de Endesa en As Pontes, ha pedido que el Ejecutivo central y la Xunta estén "juntos" para darle una solución a las más de 700 familias afectadas, por lo que también ha solicitado que "haya tiempo" para "ofrecer una alternativa".

En su intervención en el foro, el titular de Industria ha apuntado que la transición energética "tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para los trabajadores actuales" y ha manifestado que "la Comisión Europea está marcando una transición justa".

"¿Si en Europa se pone de fecha para la descarbonización el año 2030, por qué en España se acelera al año 2019?", se ha preguntado Francisco Conde tras apuntar que la transición se debe hacer desde "el sentido común" y el "conocimiento de la realidad del sector productivo".

En esta línea, ha manifestado que en Europa hay 149 centrales térmicas funcionando en estos momentos, por lo que le parece "difícilmente entendible" que una "central homologable" tenga que cerrar y ha recordado que "la propia estrategia de Transición Justa del Gobierno todavía no está aprobada".

Asimismo, durante su discurso ha avanzado que "por primera vez se va a crear un fondo de 12.000 millones de euros" en la Comisión Europea para la transición justa, ayudas a las que podrá acceder Galicia, ha señalado, si las administraciones públicas se sientan a hablar con el sector privado.

También ha mostrado su preocupación por el resto de la industria gallega, pues la producción de aluminio primario en Alcoa San Cibrao "se redujo un 11 %", por lo que ha pedido al Gobierno estatal que apruebe el estatuto electrointensivo.

Respecto a las energías renovables, Conde ha puntualizado que en este 2019 entrarán en funcionamiento "una veintena de parques eólicos" en Galicia, con lo que la Comunidad alcanzará "8.000 megavatios de energía renovable, de los que la mitad serán del sector eólico".

Asimismo, ha pedido "diálogo" al Ejecutivo central, pues las Comunidades Autónomas necesitan "que España se vea como un país que aporta confianza", a la vez que ha incidido en que la "enorme inestabilidad" política del país "puede provocar daños de incalculables" en la economía.

Las consecuencias de la política en la economía a nivel estatal, ha sostenido, se refleja en que con la "situación catalana" y con "un Gobierno permanentemente en funciones" ninguna empresa extranjera va a invertir en España, por lo que ha detallado que "en 2019 se está reduciendo un 60% la inversión extranjera en España".

También, ha advertido de que la economía sufre los "primeros síntomas de una desaceleración económica incipiente" y ha aseverado que "Galicia no podrá seguir creando empleo con la misma intensidad si la tasa de crecimiento baja del 2 %".

En relación al trato que el Gobierno ofrece a Galicia, ha hecho referencia también a las infraestructuras pues, ha afirmado que "es difícil generar estabilidad" cuando no se sabe "cuánto tiempo más se va a retrasar la llegada del Ave".