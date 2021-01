La Xunta acusa a Endesa de mirar solo "su cuenta de resultados" y espera una rectificación

El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, ha lamentado que Endesa mire los "resultados cortoplacistas de su cuenta" con el cierre de la central de As Pontes y ha acusado al grupo eléctrico de estar "faltando al principio de confianza" con las administraciones. "Esperamos una rectificación", ha señalado en declaraciones a la prensa sobre las pruebas con biocombustibles en la planta. Así, ha destacado que se trasladará al Gobierno central "la necesidad de un compromiso real" de la firma.

Así, ha reiterado la solicitud al Ejecutivo estatal para una "convocatoria inmediata" de la mesa sobre el futuro de la villa pontesa y ha deseado que se pueda celebrar en los "próximos días". De este modo, ha reclamado un "comportamiento ético por parte de Endesa manteniendo compromisos" con la situación de la localidad.

Conde ha emplazado a Endesa a contribuir a la búsqueda de un "futuro industrial". "No hay transición si no hay futuro industrial, está mirando resultados cortoplacistas de su cuenta y la de Galicia tiene medio y largo plazo", ha declarado. En esta línea, ha remarcado que el Gobierno gallego "va a exigir compromiso, eso es lo que trasladamos en Meirama y también en As Pontes" y ha mostrado el "rechazo a la actitud de Endesa, inaceptable; fue un informe de parte dejando de lado el criterio del propio comité técnico".

Según el representante autonómico, la Xunta de Galicia insiste en su "no rotundo a Endesa sobre esta decisión, intentaremos evaluar el informe y trasladar la posición que Xunta y Gobierno tenemos". Finalmente, ha reiterado que los "biocombustibles pueden ser alternativa de futuro, todos los informes previos tenían tendencia positiva desde el punto de vista técnico y medioambiental; faltaba evaluar las pruebas finales".

De esta forma, ha indicado que los "indicios que teníamos eran favorables".

UGT rechaza el cierre de la central de As Pontes y pide al Gobierno convocar la mesa de trabajo

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO. El alcalde de As Pontes de García Rodríguez, Valentín González Formoso (PSOE), ha asegurado que la intención de Endesa de cerrar la central térmica de esta localidad "no" les coge por sorpresa" y acusa a la empresa, cuyo informe ve "lleno de falsedades", de "no querer realizar unas pruebas que al final tuvo que hacer por la presión del Gobierno central, de la Xunta, del Ayuntamiento y de la ciudadanía". "Durante un año hemos percibido multitud de señales por parte de la empresa de que nos estaba tratando de tomar el pelo", ha afirmado González Formoso, que sostiene que "no quería dejar llegar a un porción importante de sustitución del carbón por biocombustibles, además del traslado del personal a otros centros de trabajo antes de saber si la central era viable o no". "Con lo cual todo esto no nos coge por sorpresa", incide.

El regidor socialista, que entiende que una "empresa privada tome sus decisiones" aunque "no las comparta", ha criticado que intente "engañar a la sociedad a la que tanto debe". "No es necesario engañar a la sociedad con un informe lleno de falsedades que lo único hace es enfadar a todas las administraciones y a la propia sociedad, que percibe desde hace tiempo que el compromiso de Endesa con As Pontes y con Galicia se resume a un futuro plan eólico de cientos parques que estarán en las proximidades del lugar en donde está haciendo tanto daño", ha sostenido.

A preguntas de los medios sobre si España está preparada para poder suplir la falta de centrales térmicas en momentos de máxima demanda energética, González Formoso ha trasladado que "la estrategia energética de este país necesita un baño de realidad". Según ha indicado, el temporal Filomena ha demostrado que las centrales de carbón son necesarias y que lo van a seguir siendo una vez que se pueda acometer su transformación, con biocombustibles, haciéndolas sustentables ambientalmente.

El BNG ve "inaceptable" el cierre de la central de As Pontes y exige "alternativas viables"

En esta línea, señala también que la dependencia del gas exterior, de Rusia, Argelia o los países árabes hace a España "un país más dependiente", "más débil y muy atrevido en sus decisiones energéticas". "Conlleva que pueda ocurrir un apagón perfectamente y que será cuando nos acordemos de estas centrales estables, muy garantistas y que tanto llevan aportado al sistema eléctrico nacional", ha sentenciado.

PP LOCAL. En un comunicado remitido a los medios, el portavoz del PP de As Pontes, Javier Acosta, ha rechazado la "decisión unilateral" de Endesa de cerrar la planta y "dejar tirados a cientos de trabajadores y de familias que viven alrededor de la actividad que genera la planta". Los populares censuran que la compañía adopte esta postura sin explotar otro tipo de alternativas y sin tener en cuenta, ha dicho Acosta, al resto de integrantes que forman parte de la mesa de trabajo que busca desde hace meses soluciones para la complicada situación industrIal que vive la comarca.

"Estamos ante una situación intolerable. No se puede consentir que después de décadas en las que la empresa se aprovechó de todos los trabajadores que aportaron su granito de arena, ahora los deje tirados sin ningún tipo de alternativa", sostiene.

EMPRESARIOS DE FERROL. Por otra parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, califica el anunciado cierre de la planta de Endesa en As Pontes como "un hito más en la desindustrialización de la comarca", una situación que lamenta, aunque reconoce que no resulta una sorpresa. Dobarro insiste en que el Gobierno central debería haber planificado de otro modo la transición ecológica a medio plazo, de forma que las empresas de la comarca, que están sufriendo un duro golpe, pudieran adaptarse a la nueva realidad. En este sentido, ha recordado que Endesa fue instalada en As Pontes por el Estado y que por tanto el Estado "no puede dejar desasistida a toda la población de esta zona".

UGT. La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha rechazado por su parte el anuncio realizado por Endesa de proceder al cierre de la central térmica y ha urgido al ministerio a que convoque la mesa de trabajo para tratar el futuro de la planta. "No ha esperado a contar con una solución consensuada que garantice el futuro industrial de la planta, faltando al compromiso adoptado con los sindicatos, con los trabajadores, y con las distintas administraciones públicas", denuncia.

BNG. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido a la Xunta y al Gobierno central ponerse "a trabajar ya" para que haya "alternativas viables" para la central térmica de As Pontes ante un cierre que ha calificado de "inaceptable". A preguntas de los periodistas, ha calificado como un "jarro de agua fría" para As Pontes y para Galicia la decisión de Endesa, de la que ha dicho que "no puede pretender exprimir los recursos económicos que tiene Galicia y luego de un día para otro dejar tirada a toda una comarca".

'GALIZA, UN FUTURO SEN CARBÓN' CELEBRA EL CIERRE

La plataforma 'Galiza, un futuro sen carbón' ha celebrado este miércoles la "decisión definitiva" de Endesa de cerrar la central de As Pontes y la ha valorado como "un enorme éxito en la lucha contra la emergencia climática global". En un comunicado, ha considerado que se "confirma la inviabilidad de la falsa solución de la co-combustión de carbón y residuos" y ahora es necesario "centrar por fin los esfuerzos en la implementación de un convenio de transición justa". Al respecto, ha instado a que ese pacto "no olvide" a transportistas del carbón y a trabajadores de las industrias auxiliares.

Para el colectivo el cese de la actividad de Endesa en As Pontes "acabará con el mayor foco gallego de emisiones de gases de efecto invernadero y uno de los principales de Europa". Así, ha recordado que antes "de la brusca caída de su producción, en la primavera de 2019, representaba nada menos que un 25% del total de las emisiones territoriales gallegas". "Incluso a pesar de la fuerte reducción de su actividad, en 2019 volvió a ser, como en los 40 años anteriores, la industria gallega que más contribuyó a la crisis climática", apostilla la plataforma.

Sobre su cierre, ha puntualizado que conllevará "un enorme avance en la descarbonización del sector eléctrico gallego, pero no su conclusión". Para ello, ha instado a dejar "de utilizar cuanto antes gas y derivados del petróleo en la generación eléctrica".