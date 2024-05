Concentración y emoción para el Rácing Vilalbés

Vilalbeses y con la elástica rojiverde puesta cada fin de semana desde niños, los tres capitanes del Rácing Vilalbés, López, Make y Vérez, viven con "emoción", "moitas ganas" e "ilusión" las horas previas al partido que les llevará a enfrentarse este domingo (12.00 horas) al Pontevedra en Pasarón en la última jornada. Una auténtica final en la que el conjunto chairego dirimirá su futuro para la próxima campaña: despedirse de una categoría en la que se estrenó este año o seguir haciendo historia en Segunda RFEF.

Para conseguir la permanencia, los rojiverdes, decimocuartos con 37 puntos, deben ganar a los granates y esperar que el Marino de Luanco, decimotercero con 39 puntos y en la plaza de play out, o el Gimnástica de Torrelavega, duodécimo con 40, no puntuen ante el Covadonga y el Coruxo, respectivamente. El Vilalbés tiene perdido el golaverage con el primero y ganado con el segundo.

"Imos con todas as ganas do mundo para poder gañar o partido. Vexo ao equipo moi enchufado e é un partido moi emocionante", asegura López, que valora una temporada "histórica" para el club, que demostró "que é capaz de competir con grandes equipos e en grandes estadios e non lle ten medo a nada".

Tanto él como Make afirman que tienen claro que el primer objetivo es ganar al Pontevedra, pero confían en que después ayude "esa pizca de sorte que quizais non nos acompañou durante todo o ano". "Creo que o futbol nos debe unha este ano e seguro que vai ser xusto, para que se dean os resultados que nos axuden", añade Make.

López, Make y Vérez ven al equipo "moi enchufado" para ganar en un campo "complicado"

El más joven de los capitanes, Vérez, que tendrá que ver el encuentro desde la grada por su lesión, vive el final de temporada con una mezcla de "moito orgullo" por el trabajo mostrado y un sabor "un pouco agridoce de haber deixado escapar tantos puntos, sobre todo na casa e na segunda volta, que nos farían estar máis cómodos na clasificación".

El central añade que, aunque no dependen de sí mismos y van a un campo "complicado", van a "pelexar e deixar todo en Pasarón mentres teñamos un 1% de posibilidades".

Los tres ven opciones para ganar al Pontevedra, sobre todo si "saímos ao 100%, concentrados, con intensidade e xogando con cabeza". "Eles están pensando no play off e nós estamos xogándonos todo. Tense que notar que nos xogamos nós máis que eles", reflexiona Make, que añade que hay que estar "moi contentos de chegar á última xornada vivos nunha categoría complicada, moi esixente".

Destacan el "aprendizaxe" que ha supuesto este primer año del Vilalbés en Segunda RFEF

Si finalmente no se dan las circunstancias propicias para salvarse, los tres se quedan con el "aprendizaxe" de un año en el que "se palpou o fútbol profesional de cerca", según López, y en el que también houbo "contratempos que sempre marcan", como apunta Make. Y enumeran las lesiones de larga duración, los movimientos en el mercado de invierno, la dinámica de falta de gol que "foinos lastrando na segunda volta" o la "desgraza da pérdida de Manolo —veterano delegado del equipo y padre de Simón Lamas, fallecido en octubre—".

"Foi unha perda moi grande para toda a familia do Vilalbés", sentencia López. A lo que Make responde: "sería moi bonito poder manter a categoría e dedicarllo a Manolo".