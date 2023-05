O Concello de Xermade nomea Fillo Predilecto a José Mouriño Cuba

O Concello de Xermade aprobou onte en pleno, por unanimidade, o nomeamento de José Mouriño Cuba como Fillo Predilecto do municipio, unha distinción que responde a unha solicitude do PP presentada como rogo nun pleno no mes de outubro e que foi aceptada e impulsada polo goberno local socialista.

Nun acto "sinxelo, fermoso e de concordia", como o definiu o protagonista, arroupado por familiares, amigos, veciños ou antigos compañeiros de traballo, Mouriño amosou o seu agradecemento á corporación e animou a seguir "traballando entre todos".

Ademais de destacar o labor dos antergos, "os homes da posguerra, eses son os verdadeiros heroes, os merecedores desta distinción", Mouriño lembrou que tivera un peso definitivo nel o ver marchar xente da súa aldea e de Xermade, polo que tentou buscar fórmulas para reverter esa tendencia e para "traballar polo pobo".

Recoñeceu así que rexeitou meterse en política, para o que tivo ofertas e que sería "máis cómodo", e prefiriu exercer de técnico, "desprenderse da envexa, da vanidade e da ambición" e "non traballar para ser, senón para facer". Con esas liñas mestras e con "ilusión", o seu equipo –destacou o labor dos que o acompañaron moitos anos en Lugo, como Manolo Ferreiro e Julio Franco, presentes no pleno–, e el tentaron impulsar actuacións "ao menor custo posible" e potenciar pequenas empresas que creasen emprego e distribuísen a riqueza.

Venda directa, artesanía alimentaria e Xermade como concello entre augas son ideas que deixou sobre a mesa o homenaxeado, que tamén quixo compartir cos presentes unhas palabras de Castelao que lle quedaron "gravadas para sempre" e lle serven de "referencia na vida": "Heroes son aqueles que converten os desexos en realidade e as ideas en feitos".

"Hoxe é un día especial para este concello, imos nomear Fillo Predilecto a unha persoa moi válida e con creces meredora deste galardón", indicaba o alcalde de Xermade, Roberto García, sobre o seu "veciño e amigo". O rexedor delegou en Antonio Riveira, voceiro do PP, a instrucción para converter a Mouriño Cuba no terceiro Fillo Predilecto de Xermade, uníndose a Ramón Villares Paz e a Juan Fraguío Vázquez.

E así, Riveira debullou a traxectoria persoal e profesional que avala o nomeamento, un "deber moral" por ser un "embaixador e divulgador, promocionando os produtos e valores da terra".

Pepe, o neno de Lousada

A Pepe, o fillo de José e de María, xa "de neno lle vían dotes", polo que foron moitos os esforzos que estes fixeron para que estudase "si ou si", lembraba o alcalde sobre un home que sempre "levou no seu corazón" a parroquia de Lousada, na que nacía no lugar de Ameixido en 1948 e á que lle dedicou o libro Lousada, un berce de lecer.

Formación e ocupación

É biólogo e enxeñeiro técnico agrícola, ten estudos en maxisterio e psicoloxía, é funcionario do Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, pertence por oposición ao corpo de enxeñeiros técnicos agrícolas do Estado e ao de facultativos superiores da Xunta como biólogo, entre outros moitos méritos e responsabilidades profesionais que relatou Riveira, que tamén destacou o seu traballo "de lúa a lúa".

Técnico

"Sempre foi técnico profesional, por encima da política", dicía García sobre o labor de Mouriño ás ordes de todos os partidos. Como detallou Riveira, potenciou case todas as denominacións de Galicia, feiras, mercados ou xornadas, a agricultura ecolóxica, cooperativas ou uns 200 proxectos individuais en Lugo. Os canais de carne ou o recoñecemento dos cogomelos silvestres tamén forman parte do seu currículo, no que figuran publicacións e distincións.

Agasallos

Recibiu polo nomeamento un diploma, un pin, libros e unha réplica do Cristo Enxoito.