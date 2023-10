O Concello vilalbés volve poñer á venda seis parcelas no polígono

O Concello de Vilalba, a través da área de Desenvolvemento Industrial, anunciou a saída á venda das seis parcelas de titularidade municipal que se localizan no polígono industrial Sete Pontes e se corresponden co plan de ampliación da queixería Entrepinares.

Esta é a terceira vez que se poñen á venda, tras un primeiro proceso que non se puido culminar e un segundo que quedou deserto. Nesta ocasión, o Concello fixo varias modificacións no prego de bases do concurso, "reducindo trámites burocráticos e blindándonos fronte a calquera tentativa de especulación", co obxectivo de "dar facilidades ás empresas a que se instalen en Vilalba", explicou o vicealcalde, Modesto Renda.

A principal diferenza respecto ao anterior proceso de poxa está na eliminación da garantía provisional —na anterior, os interesados debían acreditar a constitución dunha garantía por valor do 5% do importe do prezo inicial de cada unha das parcelas—.

O adquirinte estará obrigado a edificar e ter implantada a actividade especificada na memoria que achegará na documentación no prazo de tres anos. Ademais, as bases fixan un período mínimo de mantemento da actividade, "como blindaxe fronte á especulación", pero o Concello poderá autorizar o cese ou cambio da actividade antes de que finalice o prazo "sempre que se acrediten causas que o xustifiquen".

As seis parcelas suman 5.600 metros cadrados e a fórmula de venda será de novo a subasta. O prezo mínimo fixouse en 48,80 euros o metro cadrado máis Ive.

O terreo de maior tamaño conta con 1.052 metros cadrados de superficie edificable, mentres que as dúas máis pequenas son de 860,90. As persoas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o 27 de novembro. Máis información no perfil do contratante do Concello de Vilalba.