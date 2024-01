El Concello vilalbés llevará a la Xunta al juzgado por una subvención del canon eólico

El Concello de Vilalba anunció este jueves que llevará a la Xunta de Galicia al juzgado para reclamarle 195.609,37 euros de una subvención del Fondo de Compensación Ambiental, popularmente conocido como canon eólico, "concedida e non resolta no ano 2020".

Desde el gobierno local explican que esos fondos eran una partida destinada a financiar parte de la renovación de la red municipal de abastecimiento de agua en las calles Calvario y Os Pepes, en el casco urbano, pero critican que los fondos nunca llegaron.

"Recorrer á vía xudicial é a única opción que nos deixan logo de solicitarlles a resolución do trámite e non recibir resposta, porque unha vez máis a Xunta de Galicia prexudica ao Concello de Vilalba", destaca la alcaldesa, Marta Rouco, que hace hincapié en que "as obras se realizaron e se xustificaron en tempo e forma en novembro do ano 2020, contando con recibir os fondos da subvención", pero que en agosto del año 2021 el Concello recibió un requerimiento de la Xunta para completar la documentación presentada para la justificación.

"O Concello de Vilalba presentou esta xustificación complementaria sete días despois. E dende agosto de 2021 non recibiu ningún tipo de comunicación por parte da Xunta, nin en caso afirmativo nin negativo, polo que en xaneiro do ano 2023 presenta un escrito para solicitar a resolución do procedemento", explican.

Un año más tarde "o Concello segue sen ter resposta ningunha a dito escrito e á xustificación da obra, polo que se ve na obriga de recorrer á vía xudicial para solicitar uns cartos que son nosos", reclama la regidora.

"A administración ten a obriga de contestar, sexa dunha maneira ou doutra, pero ten un prazo máximo para facelo; estamos ante un novo exemplo do menosprecio que a Xunta lle dá ao Concello de Vilalba", añade Rouco.

En palabras de la alcaldesa, el Concello está "nunha situación de indefensión absoluta na que só pretende que se lle devolvan uns cartos que lle pertencen". "Xa é chamativo que o Goberno autonómico tarde oito meses en facer o requerimento da documentación da xustificación, cando ao Concello se lle daba un prazo de cinco meses para facer a obra", finaliza.

Las obras tuvieron un presupuesto total de 300.000 euros para las arcas municipales. De ellos,

195.609,37 euros los aportaría la Xunta y el resto los asumiría el propio Concello. Además de renovar la red de aguas, se hizo un acondicionamiento total de la zona, con cambios en el alumbrado público, el pavimento y las aceras y la colocación de mobiliario urbano nuevo.