El Concello vilalbés inicia un proyecto piloto de recogida de materia orgánica

El Concello de Vilalba pondrá en marcha este mes unde recogida y reciclaje de, que servirá para estudiar la viabilidad de extender este servicio a todo el casco urbano y, así, promover las buenas prácticas medioambientales en la ciudadanía.

Esta iniciativa incluye la instalación el próximo 22 de abril de nueve contenedores marrones en diferentes calles de la localidad, que estarán dedicados exclusivamente a la recogida de materia orgánica. Para poder hacer uso de ellos, será necesario recoger previamente en la casa consistorial una llave, cuyo reparto ya comenzó.

Esto es así porque los colectores cuentan con un dispositivo inteligente que precisa de la citada llave para poder ser usado. Todas las personas interesadas en sumarse a este proyecto piloto podrán pasar por el punto de información municipal, ubicado en la planta baja del ayuntamiento, para recogerla. Se entregará una unidad por cada domicilio.

"O noso obxectivo é promover a reciclaxe dos residuos para contribuír ao coidado do medio ambiente e favorecer a separación da materia orgánica de forma que poida empregarse como fertilizante natural", explicó la alcaldesa, Marta Rouco, que invitó a toda la ciudadanía a que "se sume a esta iniciativa pasando a recoller a chave dos colectores polo concello, onde atenderemos todas aquelas dúbidas e preguntas que xurdan a este respecto".

Campaña informativa

Además, en el arranque de esta iniciativa, el Concello promoverá la campaña Vilalba Orgánica, para difundir la información relativa a este nuevo servicio.

Así, se repartirán trípticos informativos en los supermercados y en los centros educativos del municipio, para que "todas as persoas poidan coñecer os detalles e a información relativa ao funcionamento dos colectores marróns", como puede ser qué tipo de residuos se pueden tirar en ellos o no o el requisito de que la materia debe depositarse siempre en bolsas compostables para que no se perjudique el proceso.

El gobierno municipal vilalbés también facilitará información a través de sus redes sociales y colgará carteles que permitirán el acceso virtual a los trípticos informativos.

Ubicacion: repartidos por seis calles

Los contenedores marrones se repartirán en seis calles. En la Avenida Terra Chá, estarán frente a la farmacia Marín y junto al cuartel de la Guardia Civil; en la Rúa Galicia, al lado de la librería Andel y frente a la asesoría Pablo Fernández; y en Campo de Puente, al lado de la relojería Rico y frente a Caracol Plus. También se instalarán en la Praza Coronel Pena, en el numero 35 de la Rúa da Pravia y en el 37 de Plácido Pena.

Residuos permitidos

Restos de fruta, verdura, carne, pescado, de comida cocinada o caducada, de pan y bollería; cáscaras (de huevo, frutos secos, marisco...); posos de cafés e infusiones; pañuelos y papel con restos de comida o aceite, restos vegetales, palillos, tapones de corcho, serrín y palos de helado.

Prohibidos

Cápsulas de café, arena de mascotas o excrementos, téxtiles sanitarios, restos de barrido y pelo, colillas, cenizas o líquidos alimenticios.