El entorno del auditorio municipal de Vilalba cuenta con un nuevo atractivo tras finalizarse este domingo la ejecución de un nuevo mural artístico en la Rúa do Cotarón, una iniciativa promovida por el Concello con el objetivo de "humanizar a contorna urbana" de esta zona.

El mural representa a un músico tocando bajo el mítico árbol vilalbés de A Pravia y su autor es Miguel Peralta, del colectivo Cestola na Cachola, que es un proyecto de autoempleo constituido por dos artistas para trabajar en aquello que más les gusta y donde aplican su formación: entre murales y economía social y solidaria, entre antropología e ilustraciones, entre cuadros y sensibilización ambiental. Sus integrantes configuran una cooperativa de trabajo asociado y sin ánimo de lucro, que cuenta con obra mural a lo largo de toda España.

La obra refleja a un músico tocando una mandolina, de la que salen unos peces y ondas que se meten en el árbol. A su vez, de las hojas de A Pravia surgen unas luces que se meten en el sombrero del personaje.

Además, incluye la frase en latín ars longa vita brevis, una cita de Hipócrates que significa "el arte es largo, pero la vida es breve".

Este proyecto se une a otro pintado en la fachada de la piscina. El gobierno local avanza que se harán más en otros puntos de Vilalba

"Trabajé en esta temática para relacionarlo con que está al lado del auditorio y el árbol es porque es una pravia antiquísima, muy mítica del pueblo, algo representativo de Vilalba", explicó Miguel Peralta, que empleó alrededor de una semana —con un parón por la lluvia— en ejecutar este mural.

Por otro lado, apuntó que desde el Concello le dieron total libertad a la hora de realizar el diseño, lo cual considera "un acierto" al basarse en la experiencia y otras obras de los artistas. También invitó a los vilalbeses a visitarlo y que "saquen su propia interpretación de la historia".

Esta nueva obra da continuidad a otra iniciativa de este tipo realizada a principios de 2020 por la artista Iria Fafián en la fachada de la piscina municipal, en el área recreativa de A Magdalena. Desde el gobierno local socialista avanzan que se harán otros murales "nos próximos meses en diferentes puntos do concello".

"Desde o comezo de mandato tivemos clara a prioridade de humanizar o casco urbano de Vilalba, a través de obras de rexeneración e tamén de actuacións deste tipo con murais artísticos", asegura Luis Fernández, concejal de infraestructuras, que agradece "a colaboración por parte do propietario do inmoble no que se realizou o mural".