El Concello de Vilalba y Urbaser reparten mil guías de buen uso del reciclaje

El Concello de Vilalba y Urbaser acaban de editar un manual de buenas prácticas que, bajo el título Vilalba recicla no Nadal, ofrece consejos e información a la hora de separar y reciclar los distintos residuos, sobre todo enfocado a la época de consumo en la que nos encontramos.



La concesionaria del servicio de recogida de basura en Vilalba se encarga de la financiación de esta iniciativa de concienciación ambiental, mientras que el Ayuntamiento se hace cargo del reparto, a través de unos 40 comercios del municipio, de mil ejemplares, a través de los que se pretende llegar "polo menos a mil familias, que suporía un alcance medio dunhas 3.000 persoas", explicó Xosé A. Perozo, de la editora Auga y autor de los textos del manual.



Perozo añadió que desde la editorial llevan casi una década con proyectos para la difusión de "temas importantes a nivel social, dirixidos ás familias", pero que la mayor parte de las campañas se hicieron hasta ahora en el ámbito educativo y a través de cadenas de supermercados.



Viendo que funcionaban, se decidieron a dar un paso más, buscando la colaboración de los concellos, algo a lo que el de Vilalba "respondeu inmediatamente". "Eliximos o Nadal para facer a campaña porque é un tempo cun consumo exacerbado e é un bo momento para concienciar e que a xente faga experiencias de reciclaxe", dijo Perozo.



Así, en el manual de buenas prácticas se pueden encontrar consejos sobre qué hacer con el árbol de Navidad, los juguetes, las pilas y baterías, los electrodomésticos, los aceites usados, los restos de comida, los tejidos o los móviles u ordenadores, además de información sobre el uso de los distintos contenedores o el punto limpio, entre otras cuestiones.



"Tamén propoñemos crear experiencias divertidas coa reciclaxe como, por exemplo, a elaboración de xabón con aceite de cociña. É unha guía que non morre no tempo de Nadal, senón que se pode usar todo o ano", explicó Perozo.



El alcalde de Vilalba, Agustín Baamonde, reconoció que esta propuesta de la editora Agua les pareció tanto al Concello como a Urbaser "unha idea excelente e unha boa maneira de concienciar" a los vecinos en la "necesidad de reciclar, reutilizar e reducir".