El Concello de Vilalba saca a concurso el SAF por 15,3 millones en cinco años

El Concello de Vilalba saca a concurso la gestión del Servizo de Axuda no Fogar por un valor estimado de 15.284.049,48 euros por un periodo total de cinco años, tres de contrato y otros dos en sendas prórrogas de un año.

El gobierno local, tras dar cuenta a la comisión de servicios sociales municipal -en la que están representadas todas las fuerzas políticas-, ya ha remitido el anuncio para su publicación, que debe recogerse en el Diario Oficial de la Unión Europea, tal y como precisan desde Concello vilalbés, dado que se trata de un "procedemento aberto harmonizado", debido a la elevada cuantía de la adjudicación.

Una vez publicado el anuncio, lo que se producirá esta misma semana, las empresas interesadas en asumir la gestión del servicio, que tendrán la obligación de subrogar a las alrededor de 135 auxiliares que lo están prestando en la actualidad, dispondrán de un plazo de 30 días para presentar sus ofertas.

Desde el Concello precisan que el SAF atiende a cerca de 350 usuarios, de los que en torno a 270 son beneficiarios de las ayudas de la dependencia, por lo que la Xunta de Galicia aporta una parte del coste de la prestación del servicio (9,70 euros/hora). Los restantes se corresponden con los usuarios de la modalidad libre, cuyo coste lo asumen íntegramente las arcas municipales.

En uno y otro caso, los usuarios aportan un porcentaje del importe total, fijado por la normativa vigente y calculado en función de sus ingresos, que ronda los 2,5 euros de media, según aclaran desde el Concello.

La concejala de servicios sociales, Marta Rouco, precisa que en los pliegos de contratación se ha incrementado en más de cuatro euros la cuantía consignada para abonar el coste del servicio por hora con respecto al acuerdo que expira. Así, el coste por hora ordinaria pasa a ser de 15,96 euros, mientras que la hora en festivo se pagará a 17,95 euros.

Según estos cálculos, desde el Concello de Vilalba concretan que las arcas municipales tendrán que reservar cerca de 700.000 euros más cada año para cubrir el coste de una prestación que constituye uno de los pilares básicos de las políticas de bienestar municipal.

Por ello, autorizarán "o gasto do orzamento municipal pola contía anual de 2.838.740,71 euros, adquirindo o compromiso de habilitar o crédito necesario para dar cobertura á prestación deste servizo", aseguran desde el gobierno local, incidiendo en que buscan "que a empresa adxudicataria e as propias traballadoras teñan a garantía do bo funcionamento" del SAF, dada su relevancia en una localidad "cunha poboación envellecida e moi dispersa".

"Desde o momento que entramos no goberno tivemos como prioridade dar solución a esta problemática, posto que o SAF é actualmente unha das prestacións máis necesarias no noso municipio", concretó también la alcaldesa, Elba Veleiro, destacando el trabajo realizado desde el área de servicios sociales para "sacar adiante esta contratación".

La regidora municipal mostró la satisfacción del equipo de gobierno vilalbés por la licitación, "á espera de que todo transcorra con normalidade".