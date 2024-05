El Concello de Vilalba saca a concurso tres puestos en la Plaza de Abastos

El Concello de Vilalba acaba de hacer pública la reciente licitación para la adjudicación de tres puestos vacantes en el mercado municipal de la Rúa dos Pepes, que se realizará mediante procedimiento abierto por sorteo y será otorgada por un plazo de diez años.

Para poder optar a la concesión, los interesados deberán presentar sus proposiciones en el registro general del Ayuntamiento hasta el próximo lunes día 10 de junio, en las que deberán incluir una declaración responsable, la acreditación de la personalidad del licitador y una oferta técnica en la que se especificará la actividad de venta y el puesto que se solicita.

En concreto, la oferta incluye un puesto de una superficie de 13,17 metros cuadrados, otro de 17,26 metros cuadrados y finalmente un puesto de 41,43. En todos ellos se podrá vender, exponer y depositar productos alimenticios para el consumo propio de carnicerías, tiendas de pollos, casquerías, tiendas de huevos, pescaderías, charcuterías, salazones, congelados, frutos secos, puestos de verduras, panadería-bollería, confitería, encurtidos y herbolarios.

Además, también se podrá autorizar la venta de otros productos que satisfagan las necesidades de la población, entre los que se encuentran los de droguería, menaje, artículos de regalo, floristería, ropa, calzado, marroquinería, marquetería y otros de naturaleza semejante.

Valoración

"Trátase dunha moi boa nova para o mercado municipal porque o aumento de postos poderá incrementar a actividade do mesmo", asegura la alcaldesa, Marta Rouco, que además indica que la oferta es "unha boa oportunidade para pequenos negocios que poderán contar cun posto de venda no centro da vila no que dar a coñecer a súa oferta de produtos".

Los interesados e interesadas podrán acceder al pliego completo de las cláusulas administrativas que regirán la adjudicación a través de la publicación del Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP) del día 27 de mayo o del tablero de anuncios del Concello de Vilalba, donde además tendrán a su disposición los anexos relativos al modelo de declaración responsable y al de proposición técnica que deberán cumplimentar para la presentación de solicitudes.

Situación actual

El mercado municipal de Vilalba, ubicado en la Plaza de Abastos, lleva ya varios años abriendo los martes y los viernes por la mañana. Allí hay una pescadería, que lleva emplazada más de 30 años a cargo de Luis Flórez, y la agrupación A Estruga, formada por productores del municipio vilalbés y de Xermade, que abrió su puesto hace dos años.

Los tres nuevos puestos que se sumen al mercado podrán tener sus propios horarios, al margen de los ya establecidos.