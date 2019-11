El Concello de Vilalba está probando un nuevo sistema de recogida de basura en el casco urbano, para lo que ha sido necesaria la instalación de 60 nuevos contenedores de carga lateral. El teniente de alcalde, Rodrigo Pavón, explicó este miércoles que el objetivo de este ensayo es "mellorar o servizo de limpieza" y analizar cuál es el mejor sistema para Vilalba.

"Urbaser ofreceunos probalo e pareceunos axeitado", indicó Pavón, recordando que el próximo año finaliza el contrato municipal de basura, por lo que habrá que volver a sacarlo a licitación. "Queriamos ter todas as garantías e saber cal é o sistema máis axeitado para levalo ao pliego de condicións", precisó el edil, quien quiso puntualizar que al concurso "poderán optar todas as empresas que o desexen, non só a que está facendo as probas".

El responsable de Urbaser en Vilalba, José Manuel López Santalla, explicó que las pruebas solo se realizan en el casco urbano y que durarán hasta febrero.

"Este é un sistema punteiro en moitas cidades, dentro de tres meses concluiremos se é válido ou non para Vilalba", indicó Santalla, quien ante las críticas de algunos vecinos por la ubicación de los contenedores explicó que es una cuestión de "acostumbrarse", ya que todos están "na marxe dereita" y guardan entre sí "unha distancia de 100 metros".

Ahora mismo la empresa está realizando dos turnos de recogida. Uno por la noche, para los contenedores de carga trasera, y otro a primera hora de la mañana, para los de carga lateral.

Además de este nuevo sistema, el Concello está tratando de implementar otras medidas para mejorar el servicio de limpieza "non só no casco urbano, senón tamén nas parroquias". En este sentido, elaboró un calendario anual para establecer las fechas de recogida de residuos plásticos agrícolas y, en colaboración con las asociaciones, está habilitando zonas en terrenos vecinales para establecer esos puntos de acopio.

A esto se suman otras medidas para fomentar el reciclaje. Así, el gobierno realizó visitas a todos los locales de hostelería para conocer las necesidades en cuanto a la recogida de vidrio, "e faremos unha segunda rolda para repoñer os colectores deteriorados", indicó Pavón, quien explicó que también se estableció una recogida "porta a porta" para el cartón.

"Sobre todo estase facendo no casco urbano e cos comercios. A recollida, que aumentou nun 30%, é os martes e venres", indicó el edil. Los interesados en sumarse a este servicio pueden llamar al 982.51.36.55.

"A xente ten que reciclar e respectar o medio ambiente", destacó la alcaldesa, Elba Veleiro, quien manifestó el "compromiso" del gobierno de seguir promoviendo campañas de concienciación.