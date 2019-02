El Concello de Vilalba impulsa el II Plan de Dinamización Rural

El Concello de Vilalba, a través de un acuerdo con Cruz Roja, impulsará el II Plan de Dinamización da Zona Rural, una iniciativa que se organiza por segundo año consecutivo después del éxito de la primera convocatoria el año pasado y con el objetivo de "ofrecer as mesmas oportunidades para os veciños do rural que para a zona urbana", tal y como destacó la concejala Cheri Grandío en la presentación.

"Vista a acollida que tivo o ano pasado apostamos por un segundo ciclo e decidimos levar as actividades ás 29 parroquias, tódalas do municipio, e ofrecer en todas as mesmas actividades", explicó la edila vilalbesa, que indicó que las actividades se realizarán en las antiguas escuelas o locales sociales de las parroquias y que aunque sí que hay inscripción, en principio no existe un límite de plazas.

Entre las actividades propuestas para este año, habrá taller de autoestima y valoración de la mujer, memoria y estimulación cognitiva, seguridad y primeros auxilios, gimnasia de mantenimiento, manualidades, actividades físicas y actividades en las naturaleza que incluirán excursiones, tal y como explicó Estefanía Barrio, de Cruz Roja, que mostró la satisfacción de poder volver a participar en esta iniciativa, que se desarrollará a partir de este mes y se prolongará hasta junio.

"La gente está encantada. El año pasado iba más dirigido a gente mayor pero finalmente participaron personas de todas las edades", destacó una de las responsables de Cruz Roja en Vilalba, que anunció que, como el año pasado, habrá una fiesta final.

"La idea es juntar a toda la gente que haya participado en las diferentes actividades en una jornada lúdica, que incluirá la exposición de trabajos realizados a lo largo de esta iniciativa y actividades relacionadas", apuntó Estefanía Barrio, mientras Cheri Grandió destacó la importancia de facilitar que se conozca gente de diferentes parroquias.