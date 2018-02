El Concello de Vilalba gestionó 19 licencias de inicio de actividad en 2017

El Concello de Vilalba gestionó en 2017 un total de 19 expedientes de inicio de actividad de nuevos negocios. Las licencias, que también incluyen traslados de local, se destinaron principalmente al pequeño comercio, oficinas o academias de estudios, aunque a la lista también se sumó un albergue en la calle Pita da Veiga.

Abrieron sus puertas, una lavandería con autoservicio en la Avenida Terra Chá; un centro de estética en la Praza de Santa María; una tienda de venta de cerrajería, en Carmiña Prieto Rouco; otra de comercialización y mantenimiento de extintores, en la Travesía de Foz; una frutería en la Rúa da Feira; un comercio de ropa infantil y complementos, en Plácido Peña, y uno de textil de hogar en la Avenida Terra Chá.

Respecto a formación, se concedieron tres licencias: un centro en el polígono Sete Ponte y dos academias de enseñanza en la Rúa Galicia, una con librería.

En cuanto a oficinas, se abrió una de ingeniería rural en la Rúa Guitiriz, otra administrativa en la Avenida Terra Chá, una agencia de seguros en la calle Pintor López Guntín y un despacho jurídico en Nevado Bouza.

A estas actividades, se sumó un almacén de materia prima y embalajes de quesería y una exposición de tractores y maquinaria agrícola, ambos en el polígono, y un establo en Belesar.

Solo se concedió licencia a un nuevo bar, ubicado en Campo de Puente. Sin embargo, el Concello gestionó un total de 15 cambios de titularidad en negocios de hostelería, tanto del casco urbano como de distintas parroquias.

"A cifra é similar a do ano anterior. Non é que fose dos anos máis animados, pero si que houbo movemento", indica el agente de empleo local, Gonzalo Hermida, que asegura que el Gordo de la lotería de Navidad, pese a que "debera ser un incentivo", aún no se deja notar en las consultas para apertura de negocios para este 2018. "Só tiven unha pregunta para unha explotación agrícola e aínda non se levou a cabo. O emprendedor non se fai con cartos, aínda que axuda ao que ten vocación", añade.

"Falta cultura emprendedora, xente e estrutura de propiedade e relevo xeracional no rural", valora Hermida, que asegura que los emprendedores pueden acceder a ayudas, pero continúan encontrándose barreras burocráticas.