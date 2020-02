El Concello de Vilalba habilitará nuevas zonas de aparcamiento en el polígono

El Concello de Vilalba anunció que actuará de forma «inmediata» en una superficie de casi 16.000 metros cuadrados ubicada en el polígono industrial, concretamente en la ampliación tercera del parque, promovida por la entidad privada Inmobiliaria Vilalbesa SL, para dotarla de plazas de aparcamiento. Estos terrenos, correspondientes a viales y zonas de aparcamiento, fueron unos de bienes que el actual gobierno local vilalbés se encontró en el inventario municipal y que no estaban dados de alta en el catastro.

El primer paso para actuar en ellos fue realizar un levantamiento topográfico para delimitar exactamente las zonas que son de dominio público. «Existe un plan parcial do 2002 por esta empresa para ampliar o polígono, que xera unha nova superficie de 59.381 metros cadrados, dos que como dotacións públicas de cesión obtéñense 9.826 metros cadrados de sistema viario de dominio público e aparcadoiro asociado e 5.674 para aparcadoiro localizado», explicó el edil de urbanismo, Luis Fernández. Añadió que existe una escritura ante notario de 2005 que incluye estos terrenos como patrimonio del Concello.

«A situación actual cando menos é confusa, xa que aparenta unha propiedade privada con accesos non reglados polo propio planeamento e que é necesario reconducir polo interese público e mesmo pola propia seguridade vial, así como pola recuperación da senda histórica do Camiño Norte, desfigurado pola anarquía das actuacións existentes e non acordes ao planeamento existente», manifestó Fernández.

En esta línea, el concejal vilalbés también reconoció que fue «unha verdadeira sorpresa» encontrarse con que estos terrenos eran públicos y no privados. «Sorpréndenos que todo estivese calado. Non entendemos como nunca na vida se soubo isto», aseguró.

Las actuaciones que se llevarán a cabo en estos terrenos se centrarán en dotarlos de aparcamiento. «Pódese avanzar de xeito estimado e previo á necesaria planificación e sinalización horizontal e vertical. Se xerarán aproximadamente máis de 150 novas prazas a disposición do interese público», dijo Fernández.

También destacó los accesos que tiene el polígono vilalbés en esta zona, en la limita con la Nacional 634, e incluye también parte del trazado del Camino Norte, el cual promocionarán en esta zona, al incluirla en el plan de potenciación de la ruta jacobea que está elaborando el Concello.

El gobierno vilalbés hizo público esta semana el hecho del descubrimiento en el inventario de bienes municipales varios -todos son parcelas y terrenos- que no estaban dados de alta en el catastro y que incluso se desconocía que fueran de carácter público.

Una vez que se realice el estudio topográfico de todos, se analizarán qué actuaciones se llevarán a cabo en ellos para proceder a su aprovechamiento público. Paralelamente, una empresa se encargará de registrar en el catastro todos estos bienes.