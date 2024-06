El Concello de Vilalba consolida más de 20 plazas de empleados municipales

El Concello de Vilalba inició el proceso de estabilización de más de una veintena de plazas de trabajadores municipales, con el objetivo de regularizar su situación laboral en base a la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (Murt).

Este procedimiento significa crear y consolidar unas plazas que suponen un tercio de la actual plantilla municipal de la capital chairega, que cuenta con alrededor de 60 trabajadores.

La alcaldesa, Marta Rouco, explicó que estabilizar estos puestos permitirá solventar un problema de personal que "se vén arrastrando" desde hace tiempo.

"O Concello estivo moitos anos contratando persoal por obra e servizo e estaba en situación irregular. Eran traballadores públicos, pero así daquela maneira, por así dicilo, porque non pasaron por un proceso selectivo. Podías despedilos e indemnizalos, pero despois non podías facer un proceso selectivo porque non existía esa praza que había que volver cubrir", recordó la regidora vilalbesa.

Convocatorias hechas

Hasta ahora, el Concello vilalbés inició el procedimiento de estabilización de 14 plazas, que ya han sido anunciadas en los últimos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Así, el lunes 10 se publicaron las correspondientes bases y convocatorias de las plazas de psicólogo-educador familiar, psicólogo, dos trabajadores sociales, administrativo del área de Servizos Sociais, limpiador y conserje limpiador.

El BOP del miércoles 12 recoge otras ocho convocatorias de plazas: asesor jurídico de la mujer (CIM), arquitecto superior, animador sociocultural, agente de empleo y desarrollo local, auxiliar administrativo en el área de Urbanismo, monitor deportivo, auxiliar administrativo en el área de intervención, tesorería y recaudación, y administrativo en el área de Urbanismo.

"Iremos sacando máis pouco a pouco, porque son moitas", afirmó Marta Rouco, que explicó además que la mayor parte de las convocatorias son por el proceso de concurso y valoración de méritos, mientras que el resto son por concurso-oposición con examen.

También en el DOG y en el BOE

El proceso de estabilización se inicia con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero esta debe ser también publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Toda la información sobre estas plazas en el Concello de Vilalba se pueden consultar ya en el BOP, pero el plazo de presentación de solicitudes comenzará una vez que se publiquen en el BOE. A partir de ahí, las personas interesadas tendrán 20 días hábiles.