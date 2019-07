El Concello y los vecinos niegan que no se homenajeara a Desirée en Cospeito

El Concello de Cospeito y los vecinos de Muimenta niegan que no se homenajeara a Desirée Leal en el municipio donde vivía y defienden que hay "moitas formas de levar a dor". Después de las críticas dirigidas a ellos en el acto organizado el lunes en el cementerio de Roupar, el día en el que la pequeña cumpliría ocho años, reconocen que la localidad continúa en "estado de shock" y que no es fácil sobrellevar la situación porque el dolor es "dobre", por la pequeña, a la que todos conocían y echan de menos, y por ser capaces de interiorizar que su madre, con la que también convivieron desde que era una niña, fuese capaz de cometer un crimen atroz.

"A xente de Muimenta dicimos que se Ana o fixo, como todo parece que foi, que o ten que pagar, non a defendemos", apuntan algunas voces, que aseguran que "dunha forma máis privada facemos homenaxes todos os días". "Xuntámonos, falamos do tema e choramos", dicen los vecinos.

En el ámbito público, reconocen que "nunca se plantexou unha homenaxe como tal", pero recuerdan que se cancelaron muchos actos los días posteriores al trágico suceso que conmocionó la localidad y que, de alguna forma, defienden, son "outra forma de homenaxe e un sinal de respecto".

"Foi moi duro, ao principio non se sabían as causas e era todo rumoroloxía ou filtracións pola prensa e aguantouse moita presión mediática. Houbo chamadas de xornalistas facéndose pasar por xente de Anpas e a xente optou polo silencio, sempre co máximo respecto ás familias, tanto do pai como da nai. É unha maneira de levar o dó e é moi respetable", dicen, e inciden en la importancia de dejar trabajar a la justicia.

"Sí hubo actos públicos y mucha consternación, pero el dolor lo lleva cada uno por dentro", asegura el alcalde

Desde los colectivos, que niegan que nadie se pusiese en contacto con ellos para participar en el acto de Roupar, explican que se suspendió la comida posterior a la Festa da Filloa y otra de mujeres, una charla de la asociación cultural y que desde la Anpa se organizaron charlas con psicólogos.

E inciden en que es falso que no hubiera minutos de silencio, ya que hubo dos, uno en una prueba de atletismo que partía de Muimenta y otro en la entrega de premios de los Xogos da Mancomunidade, donde en las pruebas previas los niños llevaban en sus dorsales el número 403, con el que participaría Desirée. "El pabellón de Cospeito estaba lleno de gente, fue algo muy sentido", rememora el regidor, Armando Castosa, que asegura que el concello vivió un "shock inusual".

DECISIÓN UNÁNIME. "Sí hubo actos públicos y mucha consternación, pero el dolor lo lleva cada uno por dentro. Los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que mostrar apoyo y condolencias", dijo Castosa, y recordó que la decisión "unánime y consensuada" de los tres partidos fue retrasar tres días la campaña electoral "a modo de luto", aunque no hubo un decreto oficial.

"Dende os tres grupos políticos pedimos o máximo respecto nun momento no que era mellor optar pola prudencia e manterse á espera. Consideramos esa a mellor opción, puidémonos equivocar", valora Yolanda García, del BNG, que asegura que nadie quiere "entrar en polémicas" y solo "sumarse á dor desas familias".

"Respeto tódolos actos que se organizan, pero tamén pido comprensión e respecto polos que están calados, polos que choran en silencio, polos que coñecendo a Desi e a súa nai non saben que dicir, pero que cada día teñen o seu recordo na cabeza", expresa Rosa Morán, del PSOE, y concejala de Muimenta, una localidad, dice, más unida después de la "desgracia, a incredulidade e un sentimento de amor e odio que non é doado de explicar".