El Concello de Ribeira de Piquín está a punto de finalizar las obras para remodelar el polideportivo municipal, unas instalaciones en desuso que el gobierno local pretende potenciar.



Las obras, a las que se destinará un partida de 17.300 euros con cargo al Plan Único de la Diputación de Lugo, incluyen el cierre de la pista y el acondicionamiento de los vestuarios y los baños, así como la dotación de servicios, con la electricidad y la fontanería.



"Estaba en total abandono e aberto por un dos laterais, que pechamos cun novo muro", explica el regidor de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández Rico, que subraya la importancia de poner en valor unas instalaciones que a partir de ahora podrán utilizar todos los vecinos del municipio.



"A pista non dá as medidas para competir, polo que o Ribeira de Piquín FS non pode usalo para xogar, aínda que si para adestrar", apunta el regidor, que asegura que, pese a que con las obras no se solucionará este problema de espacio, sí permitirá habilitar un local céntrico en el que se podrán desarrollar actividades culturales, clases deportivas o distintos eventos y destaca algunos de los que ya se realizan en el municipio como las comidas vecinales o el Desafío Ribeira de Piquín.



Esta actuación se suma a las obras en el edificio contiguo, el antiguo colegio, que abrirá de nuevo sus puertas en el 2018 como centro de día. Ademas, el Concello ya realizó el anteproyecto para urbanizar las zonas que rodean el inmueble.