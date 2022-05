El Concello renovará más de 100 señales informativas en el casco urbano de Vilalba

El Concello de Vilalba prevé renovar en el casco urbano, entre la segunda quincena de este mes y la primera de junio, más de un centenar de señales, con un total de 164 indicaciones, con el objetivo de "mellorar os servizos para os veciños e os visitantes que chegan ao municipio", según indican desde el gobierno local.

Los indicadores, que tendrán varios colores identificativos según la dotación o servicio al que hagan referencia, serán tanto individuales como dobles y se dispondrán en un total de 37 postes de aluminio, que tendrán entre un mínimo de tres metros de alto y un máximo de 4,5 metros, según su ubicación.

"Este é un paso máis para mellorar os servizos municipais, neste caso no casco urbano e cunha mellora na rede de sinalización que beneficiará tamén ás persoas que veñen a Vilalba por traballo ou por turismo", detalló el concejal de infraestructuras, Luis Fernández, sobre este proyecto.

La dotación de esta nueva señalética se une a las indicaciones que también se están instalando en los pasos de peatones del casco urbano como medida para incrementar su seguridad. Se trata de un total de 16 señales termoplásticas y antideslizantes que se localizan en las zonas escolares y en las calles Chao Ledo, Plácido Peña y Campo de Puente.

Este sistema, que ya se utiliza en diversas ciudades europeas y que cumple "todos os parámetros recomendados pola Dirección Xeral de Tráfico", según precisan desde el Concello, detalla lo que se debe hacer al llegar a un paso de peatones -'coidado: para, mira, cruza-, tanto en letra como con pictogramas, para facilitar su comprensión. Avanzan, además, que se prevé extender esta medida a los pasos de peatones de otras zonas del casco urbano vilalbés.

"Son pequenos pasos na procura do noso obxectivo de ter un concello seguro e inclusivo, no que as persoas recuperen o seu protagonismo", indica Fernández, que recuerda que también se han habilitado señales de límite de velocidad a 30 kilómetros por hora en el casco urbano y pintado la zona azul en la Rúa José María Chao Ledo, aprovechando el acondicionamiento realizado en esta.

Fernández avanza también que en las próximas semanas se continuará "coas actuacións de humanización e reforzo da seguridade viaria no municipio".

¿Por dónde se va? Un total de 16 indicaciones

Las más de 160 indicaciones que colocará el Concello se centran en 16 referencias. Así, 18 dirigirán a las zonas de aparcamiento, mientras que 13 indicarán hacia el centro urbano y seis, hacia la salida. Una docena mostrarán la dirección del polígono industrial y también del campo de la feria; 13 harán referencia al cuartel de la Guardia Civil y otras tantas, a las zonas escolares.



Otras referencias



Habrá también al Parador (12), el auditorio (6); el centro de salud (16), el pabellón (10), A Magdalena (2), la oficina de turismo (13), la casa consistorial (8), la estación de buses (4) y museos (6).