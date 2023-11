O Concello reconstruirá de forma íntegra unha ponte en mal estado de Samarugo

O Concello de Vilalba realizará a "reconstrución total" dunha ponte danada en Samarugo unha vez que pase o mal tempo e dispoña dos permisos de Patrimonio e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, tal e como anunciou o vicealcalde e responsable de Infraestruturas Rurais, Modesto Renda.

"É unha problemática que xa vén de longo, uns cinco anos. É un risco máis que evidente e hai preocupación entre a xente", indica Renda, que explica que a Ponte da Ribeira, situada nunha vía municipal, é unha infraestrutura "moi importante e de moito tránsito", xa que conecta a parroquia de Samarugo coa de San Simón.

"Hai un boquete na estrada e a base está moi danada", di Renda, que asegura que o proxecto de obra está "listo" e que contan con orzamento para executalo -fíxose un incremento de crédito con incorporación de remanentes-, pero que as actuacións non se poden iniciar porque faltan permisos e fai moi mal tempo.

"Dende o día 1 da lexislatura tivemos claro que a obra era prioritaria e actuamos en consecuencia, axilizando os trámites todo canto nolo permitiron os tempos da admistración", explica Renda, que indica que faltan as autorizacións sectoriais da Confederación Hidrográfica Miño-Sil e de Patrimonio, necesaria porque hai un cruceiro nas proximidades da ponte. Pero incluso con eses permisos, a obra non podería iniciarse agora.

"O problema é o tempo. Os técnicos recomendan non facela en inverno", di o responsable de Infraestruturas Rurais, que avanza que "cando as circunstancias climatolóxicas o permitan, darán unha solución permanente".

O proxecto da obra, cun orzamento que duns 40.000 euros e un prazo de execución dun mes e unha semana, inclúe a reconstrución total da ponte. "Tirar a que hai e facer unha nova", di Renda, que indica que hai que limpar moita maleza acumulada.

Medidas preventivas. A Área de Infraestruturas, en colaboración coa de Servizos, decidiu tomar medidas preventivas e reforzar a sinalización na ponte ata que se poida actuar nela. Colocouse unha plancha para tapar o buraco y instaláronse sinais para que os conductores extremen as precaucións.

"Por agora advertimos do perigo, non cortamos o tráfico porque a alternativa é moi complexa, habería que dar moita volta. Ademais, os técnicos garanten que de momento podemos manter a circulación", explica Renda, que asegura que o obxectivo é manter un control e que se o deterioro, agora co mal tempo, vai a máis, terán que ver se prohiben a circulación ou se se restrinxe a un carril.