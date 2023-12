El Concello rechaza convocar el comité de crisis de As Pontes

El gobierno pontés rechazó en un pleno extraordinario solicitado por el BNG, convocar de nuevo al comité de crisis, un organismo que se creó a nivel local cuando se anunció el cierre de la central con el objetivo de fortalecer la unidad de acción. En él estaban todos los partidos políticos locales, los sindicatos y las asociaciones de empresarios Seara y Cohempo, además de los transportistas del carbón, el comité de empresa de Endesa y las auxiliares.

En el pleno, cuyo único punto fue la convocatoria de este órgano, que lleva inactivo desde 2021, el BNG y el PP votaron a favor y el PSOE en contra. Según la postura del gobierno local, pese a "estar totalmente comprometidos na unidade de acción cos partidos, sindicatos e asociacións empresariais", no es necesario este organismo, ya que "a Mesa de Impulso das Pontes que se creou hai pouco e na que están o Ministerio e a Consellería de Industria, cumpre esta función", expresó Ana Pena.

En la convocatoria de las reuniones de este nuevo organismo ya hubo críticas desde los partidos políticos locales de la oposición, ya que no están representados. Sí los sindicatos y las asociaciones empresariales.

Desde el BNG reiteraron que el comité de crisis es "máis necesario que nunca" y lamentaron que se le ponga fin, al tiempo que recordaron que empresarios y sindicatos reclamaron en varias ocasiones una reunión. La portavoz del PP también mostró su preocupación y pidió una reunión de la comisión de Transición Xusta.

El PSOE defendió que la no continuidad del comité de crisis no significa "que non vaia haber comunicación" ni "consenso con todos os axentes sociais" y definió el momento actual como "o máis importante para a nosa vila dende hai moitos anos".

En el pleno, se habló sobre la importancia del hidroducto Guitiriz-Zamora o la nueva subestación para As Pontes, de la situación de los trabajadores de las auxiliares, que todavía están "á espera de acordo". El gobierno local anunció que Endesa presentó este mes el proyecto de desmantelamiento de la central, "pero como documento informativo e sabendo que faltan autorizacións autonómicas para obter a licenza".