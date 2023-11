El Concello proyecta una instalación residencial para deportistas en Pol

El Concello de Pol proyecta crear una instalación residencial para deportistas dentro del área multideporte de Mosteiro, una dotación que el regidor, Lino Rodríguez Ónega, visitó acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y por la subdelegada en Lugo, Isabel Rodríguez.

El alcalde trasladó durante el encuentro su intención de inscribir una parcela "pegada á área de autocaravanas" para levantar la dotación, que inicialmente se había pensado ubicar en las antiguas viviendas de los maestros, cerca del pabellón y el colegio.

"Como a Xunta está máis no non que no si, decidimos cambiar de localización", explicó el regidor polense, indicando que para la puesta en marcha del proyecto, con una valoración presupuestaria de casi 600.000 euros, se presentó a una ayuda del Consejo Superior de Deportes (CSD), adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

"A idea é que este espazo poida acoller aqueles equipos que queiran vir facer as súas preparacións a estas instalacións deportivas, pero sobre todo vai encamiñado a dar pernocta aos mozos que asistan aos campamentos deportivos", confirmó Rodríguez Ónega, dando más detalles de esta segunda parte del proyecto.

Así, además de la solicitud del CSD, el Concello de Pol presentó otro proyecto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por valor de 508.789 euros, de los cuales 50.000 saldrán de las arcas municipales, con el objetivo de mejorar el servicio en esta área. "A axuda permitirá a contratación de persoal e monitores para a realización de actividades deportivas ou campamentos", explicó el regidor.

Con estas dos solicitudes, el delegado constató el compromiso del Concello con el deporte. "Pol demostra o gran avance que está a facer coa súa área deportiva, expandíndoa e atraendo a xente do exterior do lugar", manifestó Blanco.

"O labor que realizan as administracións destes concellos é fundamental para avanzar e construír municipios máis vivos e dinámicos, poñendo freo ao despoboamento do rural e apostando pola sustentabilidade", añadió.